Mengenal Ben Abraham yang Meluncurkan Lagu Kidung Bersama Penyanyi Aslinya

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Ben Abraham yang populer di Tiktok merilis ulang lagu Kidung yang pernah dipopulerkan oleh Rafika Duri bersama Chrisye dan Trio Libels pada 1990-an. Ben menggaet penyanyi aslinya Bram dan Diane Abraham yang merupakan orang tuanya untuk bernyanyi bersama.

Kidung merupakan sebuah lagu populer yang pernah viral di Tiktok. Ternyata lagu ini ditulis oleh oleh Chris Manusama, paman Ben untuk mengikuti Ajang Lomba Cipta Lagu Remaja tahun 1978 yang diadakan di Prambors. Lagu tersebut juga menempati urutan ke-26 dalam daftar 150 lagu Indonesia Terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia pada 2009.

Adapun ide merilis lagu tersebut, saat video mereka Ben bersama kedua orang tuanya menyanyikan Kidung viral di TikTok pada Februari 2024. Momen hangat mereka bertiga menyanyikan lagu itu telah ditonton lebih dari 3 juta kali, dan mendapat lebih dari 317 ribu like.

Profil Ben Abraham

Ben Abraham merupakan penyanyi dan penulis lagu kelahiran 12 Mei 1985 yang berbasis di L.A. dan telah memenangkan banyak penghargaan dari Melbourne, Australia. Dikutip dari situs web benabrahammusic.com, album debutnya yang dirilis sendiri tahun 2014, Sirens mendapat pujian kritis yang mengarah penerbitan ulang tahun 2016 melalui label indie Secretly Canadian.

Dengan menggaet Sara Bareilles dan Gotye, album ini dipuji oleh New York Times sebagai "debut dengan kedalaman yang luar biasa." Sirens kemudian menjadi katalisator kariernya sebagai penulis lagu yang laris, Ben ikut menulis lagu-lagu seperti Praying yang meraih double-platinum dan memenangkan Grammy Award.

Pada saat yang bersamaan, ia juga mengalami masa-masa yang paling penuh gejolak dalam hidupnya, termasuk putus cinta yang serius dan krisis kepercayaan. Di tengah-tengah semua pergolakan itu, Ben Abraham membuat album keduanya yang akan dirilis akhir tahun ini melalui Atlantic Records.

Album Ben yang akan datang disebut menyoroti kepekaan sinematik, namun tetap emosional yang telah lama ditampilkan saat menulis lagu untuk artis seperti Demi Lovato dan The Chicks. Abraham bekerja sama dengan produser James Flannigan (Dua Lipa, Marina, Matt Maeson), produser Jason Agel (Bjork, John Legend), dan mixer Michael Brauer (Coldplay, John Mayer), yang melakukan rekaman di Barefoot Studios yang legendaris di LA.

Penyanyi yang memiliki pengikut mencapai 255 ribu dan telah mengumpulkan 3 juta like di Tiktok ini telah tampil di sejumlah panggung besar termasuk tur dengan legenda country Emmylou Harris. Penyanyi yang memiliki 257 ribu pendengar bulanan di Spotify itu kini tengah disibukkan dengan persiapan pertunjukkan yang akan digelar di The Stowaway, L.A. pada 11 Juni, 18 Juni, dan 25 Juni 2024.

Melalui Instagram dia, Ben Abraham membagikan sebuah poster bertuliskan, "Ben Abraham Singing Songs (and also Talking) in a Piano Bar. Ia juga menuliskan akan menampilkan set dari lagu-lagu baru, lagu-lagu lama, lagu-lagu yang mempengaruhinya, lagu-lagu yang ia tulis untuk artis lain, dan lagu-lagu yang menarik untuk dibawakan dalam pertunjukan tersebut.

YUNIA PRATIWI | INSTAGRAM

