K.Will Ajak Seo In Guk dan Ahn Jae Hyun Reuni dalam Album Baru, Berikut Profil Kedua Aktor Tersebut

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi ternama asal Korea Selatan, K.Will, akan merilis album baru pertamanya dalam enam tahun terakhir. Agensi K.Will, Starship Entertainment, mengumumkan bahwa penyanyi ini sedang memfilmkan video klip untuk lagu utama dari album tersebut dan berencana untuk merilis album tersebut pada bulan Juni.

Namun, kabar yang membuat para penggemar bersemangat adalah konfirmasi bahwa aktor Seo In Guk dan Ahn Jae Hyun akan tampil dalam video klip baru ini. Seo dan Ahn sebelumnya menjadi pemeran utama dalam video klip lagu hits K.Will pada 2012 yang berjudul Please Don't, yang mendapatkan perhatian besar di seluruh dunia karena endingnya yang menghebohkan.

Pada bulan April, Seo, Ahn, dan K.Will berkumpul dalam sebuah video di saluran YouTube Seo, di mana mereka membahas tentang proses pembuatan video klip Please Don't. Dalam video tersebut, K.Will berpikir, Mungkin, akan menjadi ide yang hebat untuk membuat video klip yang melanjutkan dari lagu lama itu.

Kehadiran kembali Seo In Guk dan Ahn Jae Hyun dalam proyek musik K.Will ini menjadi momen yang dinantikan oleh para penggemar. Berikut adalah profil kedua aktor tersebut.

Profil Ahn Jae Hyun

Ahn Jae Hyun adalah model dan aktor asal Korea Selatan. Ia memulai karier sebagai model pada 2008 dan debut sebagai aktor pada 2011 melalui acara varietas Lee Soogeun and Kim Byungman’s High Society. Saat ini, ia berada dalam naungan agensi ESteem untuk karier modelingnya dan HB Entertainment untuk karier aktingnya.

Dikutip dari KProfiles, Ahn Jae Hyun dikenal luas atas perannya dalam sejumlah drama populer seperti You’re All Surrounded (2014), Blood (2015), Cinderella with Four Knights (2016), Reunited Worlds (2017), dan The Beauty Inside (2018).

Selain karier di dunia hiburan, Ahn Jae Hyun juga dikenal melalui sejumlah penampilannya dalam video musik, termasuk karya-karya seperti Sad Song oleh Baek A Yeon, Please Don’t oleh K.Will, dan Gone Not Around Any Longer oleh Sistar19.

Pada Maret 2016, Ahn Jae Hyun mengonfirmasi hubungan asmara dengan lawan mainnya di serial Blood, Ku Hyesun. Mereka menikah pada Mei 2016, tetapi mengajukan permohonan perceraian pada Agustus 2019. Prestasi Ahn Jae Hyun termasuk penghargaan sebagai Aktor Baru Terbaik dalam My Love From the Star di Korea Drama Awards 2014, serta penghargaan lainnya seperti Top Excellence Award dalam Cinderella and Four Knights di Korea Drama Awards 2016.

Profil Seo In Guk

Seo In Guk adalah penyanyi dan aktor asal Korea Selatan yang lahir di Ulsan, 23 Oktober 1987. Ia dikenal sebagai salah satu artis yang memiliki bakat dalam berbagai bidang, termasuk seni bela diri seperti gulat ssireum, tinju, dan seni bela diri campuran. Seo In Guk bahkan meraih gelar 2nd dan dalam Hapkido.

Dilansir dari My Drama List, debut akting Seo In Guk dimulai pada 2012 melalui drama Love Rain. Namun, kepopulerannya semakin meningkat berkat perannya dalam serial Reply 1997 yang mendapat pengakuan luas.

Prestasi Seo In Guk di dunia akting terbukti dengan sejumlah penghargaan yang ia raih, termasuk penghargaan Aktor Baru Terbaik dalam The King's Face di KBS Drama Awards 2014 dan Penghargaan Bintang Baru dalam The Master's Sun di SBS Drama Awards 2013.

Di samping karier aktingnya, Seo In Guk juga sukses di dunia tarik suara dengan sejumlah lagu hits. Meskipun harus melewati beberapa cobaan, seperti diagnosis penyakit Osteochondritis dissecans pada 2017 yang membuatnya terbebas dari wajib militer, namun Seo In Guk terus menunjukkan dedikasi dan bakatnya yang luar biasa dalam industri hiburan Korea.

