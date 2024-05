Eric Chou Bakal Gelar Konser di Indonesia pada 27 Juli 2024, Ini Profilnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira bagi para penggemar Eric Chou di Indonesia. Penyanyi dan aktor ternama asal Taiwan ini akan menggelar konser di Jakarta dalam rangkaian tur dunianya bertajuk "Odyssey Journey World Tour in Jakarta 2024". Konser ini dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu, 27 Juli 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.

Odyssey Journey World Tour telah sukses dihelat di berbagai negara sejak 2022, termasuk Singapura, Taiwan, Amerika Serikat, Kanada, Hong Kong, China, Australia, dan Malaysia. Kini, giliran para penggemar di Indonesia yang akan dimanjakan dengan penampilan memukau Eric Chou.

Eric Chou dikenal sebagai penyanyi dan aktor multitalenta. Ia telah merilis banyak album dan single hits, serta membintangi berbagai drama dan film Taiwan populer. Kemampuannya dalam bernyanyi, menari, dan akting telah membuatnya menjadi salah satu idola ternama di Asia.

Konser Eric Chou di Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu konser terbesar di tahun 2024. Para penggemar pun sudah sangat antusias menantikan kedatangan sang idola. Tiket konser akan mulai dijual pada Jumat, 31 Mei 2024, pukul 13.00 melalui platform Book My Show dan BBO.

Berikut beberapa informasi penting terkait konser Eric Chou di Indonesia yang akan digelar pada Sabtu, 27 Juli 2024, pukul 19.00 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor. Tiket mulai dijual Jumat, 31 Mei 2024, pukul 13.00 melalui Book My Show dan BBO

Eric Chou: Penyanyi, Penulis Lagu, dan Aktor Berbakat dari Taiwan

Eric Chou lahir pada 22 Juni 1995 di Taiwan, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktor yang telah menjadi terkenal di seluruh Asia. Dijuluki sebagai "Raja Orang-Orang yang Mabuk Cinta" oleh media Taiwan, Eric Chou terkenal dengan lagu-lagunya yang emosional dan menyentuh hati yang berbicara tentang cinta, kehilangan, dan kehidupan.

Karir Musik

Eric Chou memulai karir musiknya pada tahun 2014 dengan merilis album self-titled debutnya, My Way to Love.Album ini sukses besar dan mengantarkan Eric Chou meraih berbagai penghargaan, termasuk "Best New Artist" di Golden Melody Awards. Sejak saat itu, Eric Chou telah merilis lima album studio lainnya, yaitu Eric Chou (2015), Halcyon (2016), Distance (2019), That's Love (2020), dan HOMETOWN (2022).

Gaya Musik

Musik Eric Chou dicirikan oleh melodinya yang indah, liriknya yang puitis, dan suaranya yang lembut dan beremosi. Ia sering menggabungkan elemen pop, R&B, dan soul dalam musiknya, menciptakan suara yang unik dan mudah dikenali.Lagu-lagunya yang terkenal termasuk Little Bird, Too Bad, Distance, That's Love, dan HOMETOWN.

Penghargaan

Eric Chou telah meraih banyak penghargaan throughout his career, including:

Golden Melody Award for Best New Artist (2015)

Mnet Asian Music Award for Best Asian Artist (Taiwan) (2016)

MTV Europe Music Award for Best Taiwanese Act (2017)

Global Chinese Music Award for Best Male Singer (Taiwan) (2019)

Karir Akting

Selain musik, Eric Chou juga aktif di dunia akting. Dia telah membintangi beberapa drama dan film Taiwan, termasuk The Way We Were (2014), Little Demon of Golden Castle (2017), danLove, Meet Again (2016).

Eric Chou adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktor berbakat yang telah mencapai kesuksesan besar di usianya yang masih muda. Dengan musiknya yang indah, liriknya yang menyentuh hati, dan suaranya yang merdu, Eric Chou telah memikat hati para penggemar di seluruh Asia. Dia adalah salah satu musisi paling populer dan dicintai di Taiwan dan terus berkembang di industri musik global.

