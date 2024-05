Konser Eric Chou di Indonesia: Jadwal, Lokasi, dan Harga Tiket

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu asal Taiwan, Eric Chou akan datang ke Indonesia tahun ini dalam rangka 'Odyssey Journey' World Tour in Jakarta 2024. Dia akan menyapa penggemarnya dalam konser yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 27 Juli 2024 pukul 19.00 WIB.

"Tur Dunia 'Odyssey Journey' Eric Chou yang sangat dinantikan akhirnya hadir di Jakarta pada 27 Juli!" tulis Unusual Entertainment selaku promotor, di Instagram pada Senin, 27 Mei 2024.

Eric Chou 'Odyssey Journey' World Tour telah dimulai dari Singapura, diikuti oleh Taiwan, Amerika Serikat, Kanada, Hong Kong, Australia, Malaysia, dan Tiongkok. Terinspirasi dari mitologi Yunani, tur 'Odyssey Journey' Eric Chou menandakan bahwa setiap pahlawan harus melalui ribuan cobaan untuk menjadi pahlawan sejati.

“Semua orang berusaha keras untuk menjadi orang yang lebih baik dan itu karena kalian, para penggemarku yang terkasih, perjalanan perjalananku terus berlanjut, aku telah bekerja keras bersamanya," kata Eric Chou, dikutip dari laman BookMyShow.



Harga Tiket Konser Eric Chou



Bersamaan dengan pengumuman itu, promotor juga sekaligus merilis denah tempat duduk dan harga tiket setiap kategori. Tersedia 6 kategori dengan harga mulai dari Rp 1 jutaan hingga Rp 5 juta. Berikut daftar lengkapnya:

Super VVIP: Rp 5.000.000

VVIP: Rp 4.000.000

VIP: Rp 3.000.000

Platinum: Rp 2.500.000

Gold: Rp 2.000.000

Silver: Rp 1.250.000

Harga yang tertera di atas belum termasuk pajak pemerintah 10 persen dan biaya layanan 5 persen.



Tiket konser Eric Chou di Indonesia dapat dibeli mulai Jumat, 31 Mei 2024 pukul 13.00 WIB, dengan mengunjungi situs BookMyShow atau BBO. Maksimal pembelian tiket adalah 4 tiket per akun. Nomor kursi yang diperoleh akan ditentukan oleh penyelenggara sesuai dengan waktu pembelian tiket dan tidak dapat dipilih pada saat pemesanan tiket.



Tentang Eric Chou

Eric Chou merupakan musisi sekaligus aktor yang namanya sudah tidak asing lagi bagi kalangan pecinta lagu Mandarin. Berkat lagu-lagu yang dibawakannya, pria kelahiran 22 Juni 1995 itu bahkan dijuluki sebagai "raja orang-orang yang mabuk cinta". Sejak debutnya pada 2014, dengan single “The Distance of Love”, Eric Chou telah meraih penghargaan musik besar di seluruh Asia.

Beberapa lagu Eric Chou yang terkenal adalah "How Have You Been?", "The Way We Were", "The Chaos After You", dan "What's Wrong". Lagu-lagu tersebut telah diputar ratusan juta kali di YouTube.

