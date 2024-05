Bebi Romeo Gandeng Afgan, Moneva, hingga Putrinya di BNI Java Jazz Festival

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penulis lagu sekaligus penyanyi, Bebi Romeo, menggandeng sejumlah musisi muda dalam konsernya di BNI Java Jazz Festival 2024. Mereka yang berkolaborasi dengan Bebi adalah Monica Eva Sancti alias Moneva dan Afgan. Bebi juga mengundang putrinya, Lyrics Syabila Mu Saqeena, untuk menyanyikan sebuah lagu.

Dengan mengenakan setelan serba hitam, Bebi membuka penampilannya dengan lagu 'Tiada Kata Berpisah'. Lagu pertama itu berhasil membuat penonton bernyanyi bersama. "Senang bisa bersama kalian di Java Jazz," kata Bebi di BNI Hall, Jakarta International Expo (JIExpo), Ahad, 27 Mei 2024.

Penampilan Istimewa Putri Sulung Bebi Romeo

Sebelum membawakan lagu kedua, Bebi memperkenalkan putri sulungnya, Syabila, kepada penonton. Dia dan putrinya itu menyanyikan lagu berjudul 'Wanita'.

Kepada pada penggemarnya, Bebi menyampaikan bahwa penampilannya bersama Syabila merupakan kejutan tambahan. Dia menyebut proses latihan mereka berlangsung singkat. "Pada lagu kedua, saya mendadak akan berduet dengan anak perempuan saya. Makanya tidak ada namanya di campaign," ujarnya.

Syabila terlihat tak canggung tampil di panggung festival musik terbesar di Indonesia. Ia mengungkap bahwa namanya merupakan berasal dari kepanjangan nama ibunya, Mesya Siregar, dan Bebi. "Syabila itu artinya Mesya-Bebi Selamanya," tutur Syabila.

Dalam kesempatan itu pula Bebi menceritakan kepada penonton soal perjalanan karier Syabila sebagai penyanyi pendatang baru. Dia turut meminta dukungan para penggemar musik tanah air untuk menikmati karya anaknya itu.

Duet dengan Moneva

Pada penampilan selanjutnya, Bebi memanggil Moneva untuk naik ke atas panggung. Mereka berdua membawakan tembang populer karya Bebi, yaitu 'Bawalah Pergi Cintaku'. Lagu itu meledak pada 2010 lalu saat pertama kali dibawakan oleh Afgan.

Di hadapan penonton, Moneva menyampaikan bahwa Java Jazz Festival merupakan panggung yang sangat dia impikan sejak kecil. Dia juga mengaku telah mengidolakan Bebi Romeo selama berkarier sebagai musisi.

"Saya tumbuh bersama Java Jazz dan juga lagu-lagu Mas Bebi. This is my biggest stage that I ever sing," ucap Moneva usai membawakan lagu.

Kemudian, Moneva menyanyikan karya Bebi Romeo yang berjudul 'Selamat Jalan Kekasih'. Dia mengajak para penonton untuk menyanyikan lagu yang dirilis pada tahun 2000 itu.

