Rio Haryanto Lamar Kekasih, Akui Athina Papadimitrio Membuatnya Nyaman

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pembalap Formula 1, Rio Haryanto resmi melamar kekasihnya, Athina Papadimitrio pada Ahad pagi, 26 Mei 2024 di Jakarta Selatan. Keluarga Athina diwakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang menerima pinangan keluarga Rio Haryanto. Athina tak lain adalah keponakan Nur Asia Uno, istri Sandiaga.

Rio Haryanto datang didampingi kedua orang tuanya, Sinyo Haryanto dan Indah Pennywati. Pasangan pengusaha percetakan buku Kiky asal Solo ini datang mengenakan seragam batik yang dimodifikasi bergaya cheongsam. Baju atasan Sinyo seragam dengan tiga kakak Rio. Adapun baju koko batik bergaya cheongsam yang dikenakan Rio, berwarna lebih menyala dibanding para pengantarnya.

Rio Haryanto Akui Athina Bikin Dirinya Nyaman

Rio, yang kini meneruskan usaha keluarganya, memulai niatnya melamar Athina dengan membaca basmalah. Awalnya, Rio menceritakan bagaimana dia mengenal Athina, yang tak lain berkat campur tangan Nur Asia. "Tak terasa sudah lima tahun berhubungan, saling melengkapi satu sama lain hingga kita saling mendukung bersama, contohnya saya pendiam, Athina bawel," kata Rio.

Ia mengaku Athina adalah orang yang dikaguminya. "Dia bisa menutupi kekurangan saya, I love you just the way you are, beautiful, easy going, caring, loving, intinya saya merasa nyaman bersama Athina," kata Rio. "Dengan kerendahan dan usaha saya, saya datang bersama keluarga besar, bermaksud melamar Athina hingga proses ke pernikahan nanti. Saya mohon izin dan mohon restu," kata Rio.

Sandiaga Wakili Keluarga Athina Terima Lamaran

Dalam cuplikan video yang diunggah di Instagram Story Rio Haryanto, terlihat gaya Sandiaga mewakili keluarga Athina saat menerima lamaran keluarga pria berusia 31 tahun itu. Sandiaga memberikan pantun saat menyambut kehadiran Sinyo dan Penny yang datang dari Solo.

"Ke Pasar Klewer membeli batik. Batik-batik Solo yang menawan hati. Mari beri Athina cantik untuk beri jawaban resmi kepada sang pujaan hati," kata Sandiaga.

Athina Papadimitrio pun menjawab lamaran Rio. Ia mengakui dirinya memiliki kepribadian berbanding terbalik dengan Rio. "Kamu selalu tepat waktu dan aku orangnya suka lelet, sering telat. Kalau kamu orangnya sabar banget, aku orangnya enggak terlalu," kata Athina sambil tersenyum simpul.

"Dan dengan ini, izinkan aku menyampaikan jawabanku. Bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah Swt dan restu dari Mama, Papa, serta semua keluargaku dan keluarga Rio yang ada di sini, kuterima lamaran Rio untuk menjadi teman hidupku selamanya, insyaallah, aamiiin," kata Athina menjawab lamaran kekasihnya, dalam video yang diunggah di akun Instagram Nur Asia Uno.

