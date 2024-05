Film Do You See What I See Tembus Lebih dari 300 Ribu Penonton di Hari ke-6

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film horor Do You See What I See yang digarap oleh Awi Suryadi dan ditulis oleh Lele Laila ini telah mendulang hampir 400 ribu penonton dalam 6 hari penayangan di bioskop. Film ini pertama kali dirilis pada Kamis, 16 Mei 2024.

"328.978 orang sudah melihat Mas Restu ngapelin (mendatangi rumah perempuan dalam konteks pacaran) Mawar. Apakah kamu salah satu yang sudah melihat Mas Restu? Yang belum nonton, ini saatnya kamu nonton Do You See What I See di bioskop," tulis akun tersebut di Instagram pada Rabu, 22 Mei 2024.

Film Do You See What I See Diadaptasi dari Podcast

Film Do You See What I See ini merupakan debut Awi Suryadi setelah menggarap film KKN di Desa Penari serta Badarawuhi di Desa Penari yang dirilis pada 11 April 2024, bersamaan dengan film Siksa Kubur. Film ini juga diproduksi oleh MD Picture milik Manoj Punjabi.

Film horor yang dikurasi oleh Mister Popo atau Rizky Ardi Nugroho ini merupakan adaptasi dari podcast dengan judul yang sama yaitu Do You See What I See. Film ini mengadopsi cerita dari episode ke-64 yang berjudul First Love dari podcast tersebut.

Menariknya, film ini mengisahkan tentang cinta dari dua dunia yang berbeda. Seorang perempuan bernama Mawar yang diperankan oleh Diandra Agatha, yang berpacaran dengan sosok pocong.

Sinopsis Do You See What I See

Dikutip dari IMDB, di hari ulang tahunnya, impian Mawar yang kesepian di sebuah kos-kosan yang hanya ditemani oleh teman-teman kosnya, menjadi kenyataan. Impiannya adalah tentang pasangan yang diimpikannya. Namun setelah menemukan pasangannya, tingkah Mawar menjadi semakin aneh yang perlahan mulai disadari oleh teman-teman Mawar.

Mawar memang seringkali merasa kesepian, terutama setelah kehilangan kedua orang tuanya. Ia sering menyampaikan kepada Vey yang diperankan oleh Shenina Cinnamon, teman satu kost dan sahabat terdekatnya tentang perasaannya.

Saat ulang tahunnya, Mawar mendoakan seorang pacar yang bisa mencerahkan hari-harinya. Keinginannya akhirnya terkabul ketika dia akhirnya bertemu Restu. Vey pun tak kalah bersemangatnya setiap kali Mawar bercerita tentang dirinya.

Namun, kejadian luar biasa mulai terjadi sejak saat itu. Seisi kosan mereka mulai banyak mengalami kejadian mistis dan mengerikan hingga suatu hari Vey menemukan petunjuk bahwa kejadian tersebut ada hubungannya dengan pacar baru Mawar yang bukan manusia.

