Tayang 29 Mei, Ini Sinopsis Drakor High School Return of a Gangster

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor High School Return of a Gangster dikonfirmasi akan mulai tayang perdana pada akhir Mei 2024. Hal ini diungkapkan oleh platform streaming Viu yang akan menjadi tempat penayangan resmi dramanya.

“Intip-intip reading script-nya para cast #HighSchoolReturnOfAGangster. Segera tayang di Viu mulai 29 Mei!” tulis keterangan dalam unggahan tersemat di media sosial Instagram resmi Viu Indonesia, @viuindonesia.

Drakor ini merupakan hasil adaptasi dari web novel populer berjudul “I, a Gangster, Became a High Schooler” karya Ho Rol. Web novel tersebut dirilis pada 7 November 2021 hingga 15 April 2022 melalui platform Ridi Books.

Pada adaptasi dramanya, High School Return of a Gangster dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris muda populer. Di antaranya adalah Yoon Chan Young, Bong Jae Hyun, Lee Seo Jin, dan Kim Se Won.

Lantas, bagaimana sinopsis High School Return of a Gangster yang akan tayang pada 29 Mei? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Sinopsis Drakor High School Return of a Gangster

Drakor High School Return of a Gangster mengikuti kisah hidup seorang gangster berusia 47 tahun bernama Kim Deuk Pal. Dia adalah orang berpengaruh nomor 2 di gengnya.

Kim Deuk Pal tidak memiliki latar belakang pendidikan karena berasal dari keluarga yang miskin. Meski begitu, dia memiliki impian untuk bisa masuk universitas. Hal inilah yang membuat dia belajar dan bekerja keras untuk mencapai mimpinya yang tidak mudah di usia hampir senja.

Suatu hari, Kim Deuk Pal melihat seorang pemuda bernama Song Yi Heon yang hendak bunuh diri. Saat itu, tiba-tiba roh Deuk Pal merasuki tubuh siswa SMA yang baru berusia 19 tahun itu.

Tak lama setelah Deuk Pal merasuki tubuh Song Yi Heon, dia segera mengetahui bahwa Yi Heon adalah korban perundungan dan penindasan di sekolahnya. Hal itulah yang menyebabkan Yi Heon ingin bunuh diri.

Setelah berada dalam tubuh Yi Heon, Deuk Pal harus menghadapi para pengganggu dan perundung untuk menghukum mereka. Dia juga berteman dengan teman sekelas Yi Heon yang bernama Choi Se Kyung.

Choi Se Kyung adalah seorang siswa teladan yang menurut Deuk Pal berada dalam situasi yang sempurna untuk menolong dirinya dan Yi Heon. Namun, tanpa ada yang mengetahui, Se Kyung ternyata menderita kekerasan di rumahnya yang dilakukan oleh ayahnya.

Detail Tentang High School Return of a Gangster

Judul: High School Return of a Gangster

Judul lain: I, A Gangster, Became A High Schooler; Jokokin Naega Godeunghaksaengyi Dweeotseummida; I, A Gangster, Became A High School Student

Genre: Fantasi, Kehidupan, Anak Muda

Tanggal tayang: 29 Mei 2024

Tempat tayang: Wavve, TVING, Viu

Jumlah episode: 8 episoden

Durasi: 1 jam 10 menit

Sutradara: Lee Sung Taek

Penulis skenario: Ho Rol (web novel), Jung Da Hee

Adaptasi: Web Novel “I, A Gangster, Became A High Schooler” karya Ho Rol

Bahasa: Korea

Negara asal: Korea Selatan

Daftar Pemain High School Return of a Gangster

Drama hasil adaptasi web novel ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

Yoon Chan Young sebagai Song Yi Heon Bong Jae Hyun sebagai Choi Se Kyung Lee Seo Jin sebagai Kim Deuk Pal Won Tae Min sebagai Kim Dong Soo Ko Dong Ok sebagai Jong Chul Joo Yoon Chan sebagai Hong Jae Min Seo Tae Hwa sebagai Choi Myeong Hyun Kim Se Won sebagai Kim Yeon Ji Lee Kyoung Young sebagai Bos Chilsung Gang Shin Min Jae sebagai Guru Matematika Park Woo Young sebagai Park Dong Gyoo

RADEN PUTRI

