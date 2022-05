Tom Cruise Dapat Penghargaan Kehormatan Palme d'Or di Festival Film Cannes

TEMPO.CO, Jakarta - Tom Cruise mendapat penghargaan kehormatan Palme d'Or di Festival Film Cannes 2022. Penghargaan kejutan tersebut diberikan kepada aktor 59 tahun ini sebelum pemutaran perdana Top Gun: Maverick, film yang juga dibintanginya.

Presiden Festival Film Cannes, Pierre Lescure menyerahkan langsung penghargaan penghargaan paling bergengsi itu kepada Tom Cruise sebagai bentuk apresiasi. Tom Cruise kemudian meneteskan air mata. "Terima kasih atas waktu Anda. Saya membuat film ini untuk kalian semua,” kata Tom Cruise di hadapan seluruh penonton pada Rabu, 18 Mei 2022 waktu setempat.

Palme d'Or adalah hadiah tertinggi yang diberikan pada festival tahunan setelah diperkenalkan pada 1955. Penghargaan tersebut hanya baru pernah diberikan kepada 15 orang.

Tom Cruise mendapat tepuk tangan meriah dan pujian dari para penonton di festival. "Terima kasih orang-orang Paramount, ini adalah mimpi untuk berada di sini bersama Anda. Saya akan menerima semua ini dan saya tidak akan pernah melupakan malam ini," kata Tom Cruise.

Film Top Gun: Maverick yang dibintangi Tom Cruise. Foto: Paramount Pictures.

Beberapa jam sebelum pemutaran perdana Festival Film Cannes, Tom Cruise mengungkapkan pengabdiannya untuk membuat film untuk layar lebar dan bagaimana bekerja di set film dari awal dengan Taps pada usia 18 yang merupakan sekolah film baginya.

Tom Cruise mengungkapkan tidak merancang filmnya untuk streaming di Netflix atau Amazon Prime. Ia ingin aksi terbang tinggi di Top Gun: Maverick terungkap di layar seluas mungkin. "Saya membuat film untuk layar lebar," katanya selaku produser Top Gun: Maverick.

Top Gun: Maverick menjadi film kedua Tom Cruise setelah Far and Away yang diputar secara perdana di Festival Film Cannes pada 1992. Cerita film ini adalah tentang seorang perwira Angkatan Laut yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun lamanya. Dia adalah Pete “Maverick” Mitchell yang diperankan oleh Tom Cruise.

