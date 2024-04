Westlife akan Kembali Konser di Candi Prambanan Juni 2024, Tiket Dijual Besok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Westlife akan kembali menggelar konser di Candi Prambanan, Yogyakarta pada Jumat, 7 Juni 2024. Konser ini merupakan rangkaian dari tur terbaru dari grup musik pop ternama asal Irlandia itu yang bertajuk With Love Tour 2024.

Dalam Westlife With Love Tour 2024, mereka akan menampilkan lagu-lagu hits yang sukses di puncak tangga lagu seperti "Swear It Again", "Flying Without Wings", "World Of Our Own", "My Love", "If I Let You Go", dan "Hello My Love".

"Karena antusias yang luar biasa, Westlife akan kembali ke Indonesia untuk menggelar malam yang penuh romansa ‘With Love Tour’ di Candi Prambanan, Yogyakarta pada bulan Juni 2024 mendatang. Pertunjukan di Yogyakarta ini merupakan konser eksklusif Westlife di Indonesia, jadwal tur lainnya hanya akan singgah di Mainland China, Vietnam dan Malaysia," demikian pengumuman yang disampaikan Otello Asia selaku promotor dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat, 12 April 2024.



Konser Westlife Tanpa Mark Feehily

Westlife sebelumnya telah mengumumkan bahwa Mark Feehily akan rehat untuk sementara dari tur karena pertimbangan kesehatan. Beliau mengungkapkan penyesalannya yang terdalam dan berharap dapat bergabung kembali bersama Westlife setelah sembuh.

“Ini adalah penyesalan terbesarku karena sekarang aku harus mundur sementara dari semua tur Westlife hingga aku memiliki kesempatan untuk pulih sepenuhnya dari perjalanan penuh gejolak yang telah aku lalui sebagai seorang individu,” tulisnya di Instagram pada Rabu, 28 Februari 2024.



Tiket Konser Westlife di Candi Prambanan

Penjualan tiket konser Westlife untuk umum mulai tersedia pada Sabtu, 13 April 2024, pukul 11:00 WIB secara online hanya melalui www.WestlifePrambanan2024.com. Berikut harga tiket koner Westlife di Candi Prambanan:

VVIP: Rp 3.500.000

Diamond: Rp 2.900.000

Gold: Rp 2.400.000

Silver: Rp 1.900.000

Bronze: Rp 1.400.000

Festival: Rp 700.000

Harga tiket belum termasuk pajak pemerintah 10 persen dan biaya tiket 5 persen. Adapun keuntungan atau benefit tambahan untuk pemegang tiket VVIP dan Diamond. Kategori VVIP akan mendapatkan tempat duduk bernomor, merchandise VIP eksklusif, laminasi dan lanyard VVIP eksklusif, photobooth 360, serta prioritas antrean merchandise.

Kategori Diamond akan mendapatkan tempat duduk bernomor, laminate dan lanyard Diamond, photobooth 360, serta prioritas antrean merchandise. Kategori Gold, Silver, dan Bronze juga akan mendapatkan tempat duduk bernomor, sementara Festival berdiri.

Sebelumnya, Westlife pernah menggelar konser di Candi Prambanan pada Ahad, 2 Oktober 2022 dalam rangkaian The Wild Dreams Tour All The Hits. Saat itu mereka tampil dengan formasi lengkap, Shane, Nicky, Kian dan Mark.

