Mark Feehily Tinggalkan Westlife untuk Sementara, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar mengejutkan datang dari salah satu personel boyband Westlife, Mark Fehily yang menyatakan mundur dari grupnya. Melalui sebuah unggahan di Instagram pribadinya, Mark mengabarkan dirinya tidak dapat ikut melanjutkan rangkaian tur dunia Westlife dikarenakan alasan kesehatan.

“Ini adalah penyesalan terbesarku karena sekarang aku harus mundur sementara dari semua tur Westlife hingga aku memiliki kesempatan untuk pulih sepenuhnya dari perjalanan penuh gejolak yang telah aku lalui sebagai seorang individu,” tulisnya di dalam pernyataannya yang ia unggah pada Rabu, 28 Februari 2024. “Percayalah, aku berharap segalanya bisa berbeda!” Pernyataan tersebut juga diunggah di akun resmi Westlife.

Dilansir dari Mirror, Mark sudah pernah absen dari pertunjukan Westlife sebelumnya di Denmark, Swedia, Meksiko dan Cardiff pada tahun lalu. Pada 2022, Mark juga melewatkan serangkaian pertunjukan karena pneumonia. Saat itu, Mark mengaku dirinya menjadi “gila” karena terpaksa melewatkan tur tersebut.

Namun, pada pertunjukan di Liverpool, rekan grupnya turut membawa potongan karton bergambar Mark ke atas panggung sebagai wujud dukungan. Sebuah foto dari salah satu penggemar memperlihatkan Shane Filan, Kian Egan, dan Nicky Byrne yang bercanda dan tertawa bersama “anggota band kardus baru” mereka itu.

Westlife akan kembali melangsungkan tur dunia yang dimulai di Kanada pada bulan depan. Di dalam rangkaian tersebut, mereka akan singgah di Amerika Serikat, Meksiko, dan Brasil.

Boyband Westlife tampil dalam konser bertajuk "The Wild Dreams Tour 2023" di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta. Sabtu, 11 Februari 2023. Boyband asal Irlandia beranggotakan Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily, dan Kian Egan yang mengalami masa kejayaan di tahun 2000an menghibur penonton dengan lagu andalanya seperti I Have a Dream, Flying Without Wings, My Love, hingga Sweat It Again. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Kondisi Mark Feehily Menurun Sejak 3,5 Tahun Lalu

Di dalam unggahan yang sama, penyanyi kelahiran 1980 itu membagikan kisah mengenai perjuangannya dengan masalah kesehatannya beberapa tahun ke belakang. Ia mengaku sudah mulai terganggu dengan kondisinya sejak 2020.

“Halo dan banyak cinta untuk kalian semua! Ini Mark di sini.. Sebagian besar dari kalian sadar bahwa saya memiliki beberapa tantangan kesehatan selama beberapa waktu terakhir,” tulisnya sebagai pembuka dari pernyataan tersebut. “Semuanya sebenarnya dimulai 3,5 tahun yang lalu pada bulan Agustus 2020 ketika saya menjalani operasi. Dalam beberapa hari setelah operasi ini saya merasakan sakit yang parah dan dilarikan ke ruang gawat darurat.”

Kemudian, ia menceritakan bahwa dirinya didiagnosis menderita Sepsis yang serius, yaitu respon mematikan dari sistem kekebalan tubuh terhadap sebuah infeksi atau cedera yang membutuhkan operasi segera. Mark mengaku mengalami kesulitan baik fisik maupun mental. Ia harus menghabiskan waktu berbulan-bulan di rumah sakit, namun karena musibah itu berlangsung ketika pandemi, ia tidak diperbolehkan menemui siapapun termasuk tunangannya dan putrinya yang saat itu berusia 10 bulan.

Mark menceritakan bahwa dia keluar dari rumah sakit pada Desember 2020 tetapi terus mengalami masalah kesehatan sejak saat itu. Di akhir 2021 ia kembali dilarikan ke ruang gawat darurat beberapa waktu sebelum konser di Newcastle dimulai. Saat itu merupakan pertama kalinya ia dinyatakan mengidap pneumonia.

Personel Westlife tampil dalam konser bertajuk The Wild Dream Tour 2023 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis, 9 Februari 2023. Boyband asal Irlandia beranggotakan Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily, dan Kian Egan yang mengalami masa kejayaan di tahun 2000an, menghibur penonton dengan lagu andalanya seperti I Have a Dream, Flying Without Wings, My Love, hingga Sweat It Again. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Mark Feehily Jalani Operasi Besar Empat Kali

Diagnosis pneumonia yang ia terima di 2021 membawanya pada operasi pada Mei 2022. “Tiga bulan setelah operasi itu, aku mencoba yang terbaik untuk menjadi kuat demi kalian dan kembali melakukan tur,” tulisnya. Namun sayangnya tuntutan fisik dari konser dan perjalanan panjang merupakan beban yang terlalu berat untuk Mark dengan kondisinya saat itu.

Setelahnya, ia dinyatakan menderita 'hernia insisional' yang sangat besar yang mengharuskannya dioperasi lebih lanjut. “Aku diberitahu menderita hernia insisional dan bahwa aku memerlukan operasi lebih lanjut untuk memperbaikinya. Ini akan menjadi operasi besar keempatku sejak semuanya bermula, tapi aku tidak punya pilihan," tulisnya.

Mark Feehily Memutuskan untuk Fokus pada Pemulihan

Operasi terakhirnya berjalan lancar sesuai rencana, namun Mark mengatakan dia akan berfokus pada pemulihannya terlebih dahulu dan memutuskan untuk menghentikan segala aktivitasnya bersama grupnya. “Operasi tersebut terjadi belum lama ini dan untungnya berjalan sesuai dengan rencana, tetapi dengan hal itu pemulihan kondisiku harus menjadi prioritas utama saat ini,” tulisnya.

Di dalam pernyataannya, Mark menambahkan, "kepada Shane, Kian, dan Nicky, aku mencintai kalian bertiga dan aku tahu kalian akan melakukan yang terbaik. Aku akan berada di sana bersama kalian dalam semangat untuk setiap pertunjukan sementara kalian terus mengibarkan bendera Westlife di seluruh dunia."

Melalui akun resmi Instagram Westlife, teman-teman satu grupnya memberikan pesan balasan bertuliskan, “Mark sangat kuat selama ini untuk terus tampil di atas panggung meskipun harus melalui masa-masa sulit dengan kesehatannya dan kami sepenuhnya menghormati (keputusannya) bahwa dia sekarang harus fokus untuk menjadi lebih baik sehingga dia dapat kembali ke panggung ketika dia bugar dan sehat untuk melakukannya. Sementara itu, kami akan terus mengibarkan bendera Westlife lebih tinggi dari sebelumnya untuk kalian.”

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | MIRROR | INSTAGRAM

