11 Tahun Westlife Bubar, Ini Perjalanan Pelantun Lagu Up Town Girl dan I Have a Dream

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Westlife adalah kelompok musik asal Irlandia yang terkenal di era 1990-an dan 2000-an. Dengan vokal yang khas dan lagu-lagu yang enak didengar, mereka berhasil memikat hati jutaan penggemar di seluruh dunia. Namun mereka memutuskan bubar pada 23 Juni 2012.

Mengutip westlifeweb.com pada awalnya Westlife terdiri dari Kian Egan, Markus Feehily, Nicky Byrne dan Shane Filan yang berasal dari Sligo dan Dublin di Irlandia. Sebelum dikenal sebagai Westlife, grup ini bernama Westside, namun mereka menggantinya karena nama tersebut telah digunakan oleh grup lain.

Westlife kemudian merilis single pertama mereka, Swear it Again, pada bulan April 1999. Single ini langsung menduduki puncak tangga lagu Inggris dan Irlandia, dan menjadi single debut terlaris di Irlandia.

Semenjak debutnya Westlife meraih banyak pujian dan menikmati banyak kesuksesan, memecahkan rekor dalam waktu yang singkat. Album kedua mereka, Coast To Coast, meraih triple platinum di Irlandia hanya dalam waktu satu hari setelah dirilis pada 2000.

Mereka juga mendapatkan tempat dalam sejarah tangga lagu dengan merilis single ketujuh mereka, My Love, karena mereka menjadi satu-satunya band yang tujuh single pertamanya memulai debutnya di nomor satu di tangga lagu Inggris.

Baca Juga: 4 Hal Menarik tentang The Corrs

Tahun 2002, grup ini merilis album Greatest Hits pertama mereka, dan album berikutnya, Turnaround, yang dirilis November 2003, melanjutkan kesuksesan grup ini, dengan langsung masuk ke tangga lagu nomor satu.

Namun pada Maret 2004 kabar buruk datang dari grup ini, Brian memutuskan hengkang dari Westlife. Brian McFadden menyebutkan alasannya hengkang karena ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga kecilnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rumor bahwa ini merupakan akhir bagi grup ini ternyata tidak berdasar, karena Westlife terus berlanjut sebagai empat personel. Tanpa Brian, Westlife merilis album kelima mereka yang berjudul Allow us to be Frank. Diikuti oleh Face to Face pada tahun 2005 dan kemudian The Love Album.

Pada Oktober 2011, Westlife secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan berpisah. Saat itu mereka usai merilis album Greatest Hits pada 2012 dan bersamaan dengan tur perpisahan.

Pertunjukan terakhir dari tur ini diadakan di Stadion Croke Park di Dublin pada 23 Juni 2012, di hadapan 82.300 penonton, dan disiarkan secara langsung ke 200 siaran di seluruh dunia.

Namun, setelah enam tahun berpisah dari band, Shane, Mark, Nicky dan Kian mengumumkan mereka melakukan reuni dalam sebuah video yang dirilis pada 3 Oktober 2018.

Pilihan Editor: Perjuangan Fans Hadiri Konser Westlife Ada yang dari Ujung Indonesia hingga Jepang