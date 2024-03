Serba-serbi Drakor Hide, Kisah Pencarian Suami yang Mendadak Hilang Tanpa Jejak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Hide merupakan adaptasi dari serial BBC berjudul Keeping Faith. Drama thriller misteri ini tayang bersamaan dengan jadwal Korea mulai Ahad, 24 Maret 2024 di Vidio.

Drama yang dibintangi oleh Lee Bo Young, Lee Moo Saeng, Lee Chung Ah, dan Lee Min Jae ini bercerita tentang kehidupan pasangan suami-istri yang awalnya tampak bahagia dan sempurna, namun berubah drastis ketika sang suami tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hide disutradarai oleh Kim Dong Hwi yang sebelumnya telah menghadirkan drama populer Fight for My Way dan The Tale of

Nokdu.

Pencarian Anggota Keluarga yang Tiba-tiba Hilang di Drakor Hide

Hide mengisahkan kehidupan seorang mantan jaksa perempuan bernama Na Moon Young (Lee Bo Young). Setelah berhenti menjadi jaksa, ia bekerja sebagai pengacara di Firma Hukum Chawoong. Kehidupan yang dijalani Na Moon Young sebagai seorang pengacara, tampak sempurna dan bahagia bersama anak perempuannya dan suaminya Cha Sung Jae (Lee Moo Saeng).

Kebahagiaan yang ada di dalam hidupnya dalam sekejap berubah, karena suaminya dinyatakan hilang setelah mengalami kecelakaan. Meskipun orang-orang percaya bahwa Cha Sung Jae telah meninggal, Na Moon Young tetap optimis bahwa suaminya masih hidup dan mulai melakukan investigasi untuk menemukannya.

Seiring investigasi berlangsung untuk melakukan pencarian suaminya, Na Moon Young mengungkap banyak rahasia dibalik hilangnya suaminya. Di tengah keadaan yang menegangkan dan penuh dengan tantangan, tetangga mereka, Ha Yeon Joo (Lee Chung Ah), menawarkan bantuan atas investigasi yang sedang dilakukan. Selain itu, Na Moon Young juga bertemu dengan Do Jin Woo (Lee Min Jae), seorang pria misterius yang ternyata memegang kunci dari rahasia hilangnya Cha Sung Jae.

Drakor Hide Bertabur Bintang Populer Korea Selatan

Hide menghadirkan Lee Bo Young sebagai pemeran utama dan menjadi drama comeback-nya setelah membintangi drama Agency pada 2023 lalu. Selain Agency, Lee Bo Young juga membintangi drama-drama populer lainnya seperti I Can Hear Your Voice (2017), Mother (2018), dan Mine (2021).

Ada pula Lee Moo Saeng, aktor yang telah aktif di industri hiburan Korea Selatan selama 19 tahun. Lee Moo Saeng dikenal atas penampilannya di drama The World of The Married (2020) dan The Glory (2022).

Selain itu, terdapat juga aktor muda Lee Min Jae yang hadir di drama Hide. Ia berhasil mencuri perhatian penonton atas aktingnya di drama Taxi Driver (2021), Cheer Up (2022), dan Crash Course in Romance (2023). Kemudian, aktris Lee Chung Ah juga ikut membintangi drama ini. Debut pada 2002, Lee Chung Ah telah tampil di berbagai media hiburan Korea Selatan, contohnya seperti di drama-drama populer Because This Is My First Life (2017), VIP (2019), dan Celebrity (2023).

Ketenaran Pihak Produksi Drakor Hide

Dalam konferensi pers drama Hide, sutradara Kim Dong Hwi mengaku bahwa ia merasa tertantang, karena ini merupakan kali pertamanya ia menyutradarai drama dengan genre misteri setelah sebelumnya berfokus pada genre komedi romantis, seperti pada drama Fight for My Way dan The Tale of Nokdu.

Selain melibatkan sutradara Kim Dong Hwi yang telah menghasilkan karya-karya populer, pembuatan drama Hide juga melibatkan tim produksi yang bekerja dalam drama The Glory, sehingga dipercaya akan memberikan alur cerita yang menarik serta menegangkan.

Jadwal Tayang Drakor Hide

Hide hadir dengan 12 episode lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia dan Inggris mulai Ahad, 24 Maret 2024 di Vidio. Setiap minggunya, penonton bisa menyaksikan Hide pada hari Minggu dan Senin pukul 07.00 WIB.

