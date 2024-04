Profil Tory Burch, Desainer Masuk Daftar Tokoh Paling Berpengaruh 2024 Versi Majalah TIME

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Majalah TIME merilis daftar The 100 Most Influential People of 2024 atau Orang Paling Berpengaruh pada terbitan Rabu, 17 April 2024, waktu Amerika Serikat. Salah seorang tokoh perempuan yang masuk dalam daftar ini adalah desainer Amerika Serikat, Tory Burch.

Perempuan 57 tahun itu masuk ke dalam kategori inovator pada daftar tersebut bersama beberapa sosok lainnya, seperti komedian Maya Rudolph, profesor imunobiologi asal Jepang Akiko Iwasaki, hingga Chef Dominique Crenn. Tory dianggap memberikan dampak yang paling berpengaruh dari deretan inovasinya di dunia fesyen

Naomi Watts, kontributor tamu TIME sekaligus aktris dengan nominasi Oscar memberikan testimoni dalam penobatan Tory, bahwa perancang busana itu kerap memberikan nasihat bermakna untuk dirinya dalam hal bisnis.

“Setelah aku berbagi impianku tentang perusahaan baruku, Tory menawarkan bimbingan yang berharga dan selalu aku simpan di hatiku sejak saat itu. Aku terkejut dengan ketulusannya yang menginginkan perempuan (lain) sukses,” kata Naomi di Majalah TIME.

Profil Tory Burch

Melansir dari The Business of Fashion, Tory Burch, dikenal juga dengan nama Tory Robinson (lahir 17 Juni 1966), adalah seorang desainer atau perancang busana, pengusaha wanita, dan filantropi asal Amerika. Dia adalah putri dari Reva dan Ira Earl Robinson, seorang mantan aktris dan seorang investor.

Di kalangan pecinta mode, Tory Burch terkenal akan beragam produk fesyen terutama dalam tas dan sepatu. Sebagai ketua eksekutif dan pimpinan tim kreatif mereknya sendiri, Tory merancang lebih dari lima belas kategori produk mulai dari handuk, tas, dan tunik. Hingga saat ini, Tory Burch memiliki lebih dari 125 toko sendiri dan menjual produknya di lebih dari tiga ribu mall.

Pada 2009, ia mendirikan Tory Burch Foundation, sebuah organisasi pinjaman modal usaha, pelatihan, dan pendidikan kewirausahaan bagi wirausaha wanita dalam rangka pemberdayaan ekonomi.

Majalah Forbes menetapkan Tory Burch sebagai wirausaha wanita terkaya pada urutan ke-29] dengan pendapatan 850 juta dollar AS. Sebelum mendirikan merek fesyen miliknya, Tory sempat bekerja sebagai aktris, tim perancang busana, dan public relation (hubungan masyarakat). Berkat karir dan prestasinya, ia memperoleh banyak penghargaan dari berbagai organisasi.

Tory Burch adalah putri dari pasangan Reva Schapira dan Ira Earl "Buddy" Robinson.Ibu Tory, Reva, adalah seorang mantan aktris yang dikenal pernah mengencani Steve McQueen dan Marlon Brando. Sedangkan ayah Tory, Buddy, adalah seorang investor yang memiliki posisi di Bursa Saham New York.

Tory tumbuh di Valley Forge, rumah berumur 250 tahun dekat Valley Forge National Historical Park, di Pennsylvania, Amerika Serikat bersama kedua orangtuanya. Keluarga Robinson termasuk dalam golongan elit yang kerap pergi keliling dunia.Tory Burch belajar di sekolah Agnes Irwin di Rosemount dan melanjutkan studi ke University of Pennsylvania jurusan sejarah seni lalu lulus pada tahun 1988.

Orang tua Tory adalah pengaruh terbesar dalam perusahaan miliknya. Saat Tory masih kecil, Buddy dan Reva sering pergi ke luar negeri memakai koper Louis Vuitton dan berbelanja seperti membeli tunik dari Maroko. Hal tersebut sangat mempengaruhi selera fesyen Tory.

Sampai suatu saat Tory mendedikasikan satu koleksi untuk orang tuanya yang dinamai Koleksi Robinson. Pasangan Robinson memang terkenal sering bepergian setiap musim panas ke negara seperti Italia, Prancis, Yunani, dan Maroko. Tory juga dikenal dengan koleksi pakaian olahraga yang bergaya rapi cenderung bohemian.

