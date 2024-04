Panen Hujatan Usai Buat Candaan Kekerasan Seksual, Ivan Gunawan: Tarik Napas Dalam-dalam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ivan Gunawan memanen hujatan usai membuat kuis candaan kekerasan seksual yang melibatkan Saipul Jamil. Namanya viral di Twitter/X karena kuis yang tidak pada tempatnya itu dilontarkan dan menyakiti hati korban kekerasan seksual. Berbagai komentar netizen yang panas menghujaninya di kolom komentar unggahan di akun Instagramnya.

Mengetahui namanya terus disebut dan mendapatkan banyak kecaman, perancang busana, presenter, sekaligus pendiri Miss Mega Bintang Indonesia ini membuat unggahan lukisan pemandangan alam di Instagram pribadinya, setengah jam lalu. Jika melihat tema lukisannya merupakan pemandangan alam yang indah yang menenangkan, kemungkinan Ivan Gunawan sedang meredakan hatinya akibat dihujat netizen.

Ivan Gunawan Merespons Sindiran Netizen

Ia membuat keterangan foto lukisan itu mengisyaratkan upayanya healing. "Tarik napas dalam-dalam... di saat suatu kondisi tidak sesuai yang kita inginkan..tenang...minta petunjuk TUHAN & keep action...everything will be okay, Gun," tulisnya menghibur diri, Sabtu, 13 April 2024.

Unggahan ini mendapat tanggapan dari netizen yang mengungkapkan penyesalan mereka atas aksi tak elok yang dilakukan Ivan Gunawan dan Saipul Jamil. Mereka berharap Ivan Gunawan bisa memperbaiki diri dan tidak gegabah membuat lelucon yang tidak lucu itu. "Semoga lebih bijak lagi Ka, dalam membuat konten," tulis @mr.*** Komentar ini mendapat tanggapan dari Ivan Gunawan. "Thank u," tulisnya dengan memberikan emotikon hati.

Kemarahan netizen ini bermula saat Ivan Gunawan merayakan Idulfitri dengan membagi-bagikan THR. Agar tidak menang dengan mudah, ia menggelar kuis yang harus dijawab. "Siapa artis yang pernah terlbat pencabulan?" tanya Ivan. Orang-orang pun berebut dan menjawab nama Saipul dengan tertawa.

Entah memang sudah diundang atau kebetulan datang berkunjung, Saipul Jamil ada di ruangan itu. Seperti halnya Ivan Gunawan, ia disambut dengan tertawa riang. "Itu dulu," sergah Saipul Jamil. Bahkan, Saipul menjawab dengan tidak pantas. Ia menjawab bahwa kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada 2016 itu bukan pencabulan. "Sebenarnya bukan pencabulan tapi penghi*apan," ucapnya dengan berseloroh. Orang di situ kembali tertawa.

Kasus yang Jerat Saipul Jamil

Konten tidak lucu inilah yang menuai reaksi keras netizen. Saat Ivan Gunawan membuat unggahan tentang foto mahkota untuk kontes ratu kecantikan miliknya, ia menerima banyak umpatan dan kekecewaan.

"Enabler kasus pedofilia. Hilang respect. #BoikotPelakuRapeJoke Saipul Jamil kok dikasih panggung?" tulis @sahabat***. "Crown of Sexual Predator Supporter kayaknya lucu ya," tuis @bukan**** dengan sarkastik. "Bagaimana mungkin kamu membuat candaan tentang kekerasan seksual pada anak, sedangkan korban mungkin sampai sekarang masih trauma dan keganggu kehidupannya, menjijikkan," tulis @s444***.

Saipul Jamil pernah tersangkut kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang pada 2016. Atas kasus itu ia dinyatakan bersalah. Ia masuk penjara hingga keluar pada 21 September 2021.

