Lima Lagu Westlife yang Populer dan Enak Didengar

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar Westlife pasti sudah tahu boyband asal Irlandia ini bakal menggelar konser pada 9 Februari 2023 mendatang. Konser bertajuk Westlife The Wild Dreams Tour 2023 ini rencananya dilangsungkan di ICE BSD City, Tangerang.

Westlife punya tempat spesial di hati penggemarnya di Tanah Air. Tak jarang, meski mahal, tiket konser mereka ludes dalam 24 jam. Untuk itu, secara spesial tahun ini Shane Filan, Nicky Byrne, Kian Egan, dan Mark Feehily akan menghadirkan konser yang lebih lama di Indonesia.

Westlife merupakan band yang terdiri dari lima vokalis di awal terbentuknya pada 3 Juli 1998. Namun Brian McFadden hengkang pada 2004. Mereka bertahan dengan empat anggota hingga bubar pada Juni 2012. Pada 2018 mereka kembali dengan 4 personel sebelumnya.

Berikut beberapa lagu Westlife paling populer dan masih enak untuk didengar.

1. My Love

Lagu My Love dirilis pada 31 Oktober 2000 sebagai singel kedua dari album studio kedua Westlife, Coast to Coast. Lagu ini pernah debut di peringkat satu dalam UK Singles Chart. Lagu ini juga memenangkan The Record of the Year dan terjual 300 ribu salinan salinan di Inggris. My Love menceritakan tentang kehampaan seseorang setelah berpisah dengan orang dicintainya.

2. Seasons in The Sun

Lagu Seasons in The Sun merupakan satu dari banyak lagu Westlife yang populer dan patut didengar. Meski lagu ini sebenarnya milik penulis lagu berkebangsaan Belgia, Jacques Brel, namun versi cover Westlife tak kalah menyentuh. Lagu ini adalah lagu tentang pamit. Bercerita tentang seseorang yang berat meninggalkan teman, keluarga, dan kekasih untuk pergi.

3. You Rise Me Up

You Raise Me Up adalah lagu yang awalnya disusun oleh duo Norwegia-Irlandia Secret Garden. Musiknya ditulis oleh Rolf Løvland dan liriknya oleh Brendan Graham. Westlife mengkover lagu ini pada 2005 dan menjadikannya semakin hit.

You Raise Me Up versi Shane Filan dan kawan-kawan masih menjadi yang paling rekomendasi untuk didengar, terutama jika ingin bernostalgia. Lagu ini bercerita tentang kehadiran seseorang mampu memberi kekuatan menghadapi rintangan.

4. I Wanna Go Old With You

Westlife memang identik dengan lagu-lagu romantis. Satu dari banyak lagu romantis grup band asal Irlandia ini adalah I Wanna Go Old With You. Tak cuma judulnya, lirik lagunya juga menyentuh. Lagu I Wanna Go Old With You masuk ke dalam album World of Our Own yang rilis tahun 2000. Lagu ini cukup populer, bahkan masih banyak didengar meski telah berusia 2 dekade.

5. If I Let You Go

Terakhir tapi bukan yang akhir, If I Let You Go merupakan salah satu lagu Westlife yang juga populer. Lagu bergenre pop ini rilis tahun 1999. Kekuatan lagu ini terletak pada tempo beatnya. Selain musiknya yang apik, kemampuan tarik suara Shane Filan, Nicky Byrne, Kian Egan, dan Mark Feehily, serta Brian McFadden membuat lagu ini wajib masuk daftar putar lagu-lagu booster mood.

Lagu Westlife di atas hanyalah segelintir. Ada banyak yang lain seperti Nothing's Gonna Change My Love for You, Flying Without Wings, Uptown Girl, I Lay My Love On You, dan World Of Our Own.

