8 Figur Publik Meninggal di Bulan Ramadan 2024, Terbaru Babe Cabita

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini dunia hiburan sedang berduka, dikarenakan sejumlah figur publik Indonesia meninggal di bulan Ramadan 2024. Hari ini, bertambah lagi artis ibu kota yang berpulang. Dia adalah Babe Cabita yang meninggal pada Selasa pagi, 9 April 2024 di rumah sakit.

Berikut sederet figur publik Indonesia yang meninggal di bulan Ramadan 2024:

1. Ade Paloh, Vokalis Band Sore

Kabar duka seniman ini dibuka dengan berpulangnya vokalis band Sore, Ade Paloh. Kabar duka Firza Amar Paloh atau yang kerap disapa Ade Paloh itu diumumkan secara resmi oleh Sore Ze Band di akun Instagram. Dalam unggahan tersebut, dituliskan, Ade Paloh yang meninggal dalam usia 48 tahun dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

"Enggaku akan hidup seribu tahun lagi di hati kami, selamanya. Beliau akan dimakamkan sore ini di TPU Pondok Ranggon. Kami mohon keikhlasan doa dari teman-teman," tulis akun @sorezeband pada Selasa, 19 Maret 2024.

2. Donny Kesuma

Donny Kesuma. Foto: Instagram.

Di waktu yang sama, aktor dan atlet softball, Donny Kesuma meninggal dalam usia 55 tahun pada Selasa malam, 19 Maret 2024. Ia meninggal setelah menjalani perawatan karena ia memiliki riwayat lemah jantung di RS St. Carolus, Jakarta.

Kabar duka ini diungkapkan aktor Ferry Maryadi di unggahan Instagram pribadinya. "Pileuleuyan KangDon," tulisnya dengan mengunggah foto Donny. Di atas foto itu, ia menyertakan kalimat, "Semoga husnul khotimah KangDon, pileuleuyan." Unggahan serupa dilakukan influencer, Kalina Ocktaranny. "Innalillahi wainnailahi roji'un. Selamat jalan Kang Dooon," tulis ibunda Azka Corbuzier ini.

Enam hari sebelum meninggal, Donny mengabarkan kondisinya membaik dan bisa pulang di Instagram pribadinya. Hal ini digambarkan dari unggahan foto saat mengucapkan perpisahan kepada para suster yang telah menjaganya selama ini.

"Terima kasih para suster yang telah membantu saya tanpa henti. Semoga Tuhan selalu memberkati para suster dengan berkah yang tiada hentinya," tulisnya dengan menunjukkan foto bersama para perawat di rumah sakit.

3. Stevie Agnecya

Stevie Agnecya. Foto: Instagram/@steviagnecya

Influencer, Stevianne Agnecya atau Stevie Agnecya meninggal dalam usia 32 tahun pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 19.35 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Unggahan terakhir Stevie Agnecya di Instagram adalah pada Agustus 2023 lalu. Itu ketika dia merayakan ulang tahun dengan menggelar syukuran bersama ratusan anak yatim piatu. Sejak kabar meninggalnya tersebar, unggahan tersebut dibanjiri ucapan belasungkawa dari teman-temannya dan netizen.

Stevie Agnecya merupakan istri dari Anggi Pratama yang berprofesi sebagai pilot. Mereka telah dikaruniai dua anak laki-laki. Sebelum menjadi istri Anggi Pratama, Stevie pernah menikah dengan aktor Samuel Rizal dan memiliki seorang anak perempuan. Keduanya berpisah pada 2016 setelah 4 tahun menikah.

4. Hilbram Dunar

Hilbram Dunar. Foto: Twitter.

Dipertengahan Ramadan, presenter olahraga dan penyiar radio, Hilbram Dunar meninggal di RS EMC Alam Sutra, Serpong, Tangerang Selatan pada Ahad dinihari pukul 00.39, 31 Maret 2024 dalam usia 48 tahun. Kabar duka diungkapkan pengamat musik, Adib Hidayat.

"Innalillahi wa innailaihi raji'un. Berita duka @HilbramDunar wafat pagi ini. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan," tulis Adib di akun Twitter/X-nya. Kabar ini langsung menyebar.

Istri Hilbram, Denny Lusiana mengkonfirmasi berita duka ini lewat unggahan di Instagram Storynya beberapa jam kemudian. "Telah meninggal dunia, Hilbram Dunar, suami tercinta Denny Lusiana/papah tercinta dari Ranu dan Via. Mohon dimaafkan segala kesalahan beliau," tulisnya.

5. Yudhistira ANM Massardi

Yudhistira ANM Massardi. Foto: Instagram/@yudhistiramassardi_

Sastrawan Indonesia Yudhistira Andi Noegraha Moelyana Massardi atau Yudhistira ANM Massardi menghembuskan napasnya di umur 70 tahun. Kabar duka itu disampaikan oleh adiknya, Noorca Massardi melalui pesan tertulis. Ia meminta agar kesalahan kakaknya dimaafkan oleh sanak keluarga dan juga kolega.

"Innalilahi wa innailaihi rojiun, Yudhistira ANM Massardi, wafat Selasa, 2 April 2024 pukul 21.12 WIB di RSUD Bekasi. Mohon dimaafkan segala kesalahannya, semoga khusnul khotimah dan amal ibadah almarhumah diterima Allah SWT, Aamiin," tulis Noorca pada Selasa, 2 April 2024 dalam pesan singkat.

Menurut informasi yang didapatkan Tempo, jenazah almarhum Yudhistira dibawa ke rumah Siska Massardi yang berada di Pondok Pekayon Indah, Bekasi, Jawa Barat.

Yudhistira merupakan bapak kandung dari personel Barasuara, Iga Massardi atau yang dikenal dengan Iga Barasuara. Dalam Instagramnya, ia mengunggah sebuah cerita yang memperlihatkan dia sedang menggenggam tangan ayahnya di sebuah keranjang tidur rumah sakit. "1954-2024," keterangan dalam foto itu. Diketahui, ayahnya itu lahir pada 28 Februari 1954.

6. Cokorda Sawitri atau Cok Sawitri

Seniman dan Aktivis Perempuan Cokorda Sawitri atau Cok Sawitri meninggal pada Kamis, 4 April 2024. Kabar duka disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka sahabat karibnya, ia menulis di akun Instagram pribadinya.

"Berita duka, telah berpulang sahabatku, Cokorda Sawitri pada Kamis, 4 April 2024. Sungguh aku merasakan sebuah kehilangan yang luar biasa. Selamat jalan sahabat. Semoga engkau tenang di sisi-Nya," tulis Rieke pada Kamis, 4 April 2024.

Cok Sawitri merupakan seniman asal Bali yang punya banyak karya, mulai dari seni teater dan juga novel. Ia menulis beberapa novel salah satunya Janda dari Jirah yang pernah berkolaborasi dengan Dean Moss dari New York, Amerika Serikat dalam acara Dance Theater. Novelnya yang lain adalah Sutasoma, Sitayana, dan Tantri, perempuan yang bercerita. Ia juga merupakan Tokoh Seni Pilihan Tempo 2018 untuk kategori Seni Pertunjukkan.

7. Melitha Sidabutar

Melitha Sidabutar. Foto: Instagram.

Melitha Sidabutar, penyanyi rohani dan jebolan Indonesian Idol meninggal dalam usia 23 tahun pada Senin, 8 April 2024. Ia mengikuti saudara kembarnya, Melisha Sidabutar yang sudah terlebih dulu berpulang pada 8 Desember 2020.

Meninggalnya dua kontestan Indonesian Idol musim khusus itu meninggalkan duka bagi Kevin Samuel, dokter yang juga sahabat mereka selama mengikuti audisi kompetisi bernyanyi itu. Kabar Melitha meninggal menjadi pukulan kedua bagi Kevin. Ia sangat dekat dengan keduanya. Keakraban ketiganya di ajang Indonesian Idol tampak menonjol. Ia sudah menganggap mereka adalah adiknya. Tak mengherankan, Kevin membuat unggahan khusus untuk berpulangnya Melitha.

Kevin Samuel mengunggah foto bertiga ia berada di antara si kembar Melitha dan Melisha Sidabutar di Instagram pribadinya. "Istirahatlah di surga! Melitha udah ketemu Melisha lagi," tulis Kevin.

Melitha Sidabutar meninggal tepat tiga bulan saat ia merayakan ulang tahunnya ke-23. Sepeninggal kakaknya, Melitha merintis jalur penyanyi lagu rohani. Lagunya yang berjudul 'Mengucap Syukur' mendapatkan anugerah AMI Awards 2023 sebagai lagu berlirik Spiritual Nasrani Terbaik.

8. Babe Cabita

Komika Babe Cabita yang meninggal pada Selasa, 9 April 2024 pukul 06.38 WIB di Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan dalam usia 34 tahun. Pemilik nama asli Priya Prayogha Pratama itu meninggalkan seorang istri bernama Zulfati Indraloka dan dua anak.

Kabar meninggalnya komika jebolan Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) musim ketiga atau 2013 lalu, juga menyisakan duka mendalam bagi sahabat seprofesinya. Raditya Dika, Oki Rengga Winata, Indra Jegel, Marchel, Bintang Emon hingga Maell Lee turut mengucapkan duka cita di media sosial masing-masing.

