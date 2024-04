Queen of Tears Episode 9 Malam Ini, Intip Bocoran Ceritanya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Queen of Tears akan menayangkan episode 9 malam ini, Sabtu, 6 April 2024. Penonton akan segera mengetahui bagaimana kelanjutan nasib keluarga Queen yang harus beradaptasi di Desa Yongduri.

Dalam episode sebelumnya yang tayang akhir pekan lalu, keluarga Hong Hae In (Kim Ji Won) sebagai pemilik Queen Group dikhianati oleh Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) dan Mo Seul Hee (Lee Mi Sook). Keduanya ternyata sudah merencanakan sejak lama untuk mengambil alih Queen Group dari keluarga Hong Hae In.

Baca Juga: Kesan Song Joong Ki Reuni dengan Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun di Queen of Tears

Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) memang selalu curiga terhadap Yoon Eun Sung. Namun ketika dia mengetahui rencana Yoon Eun Sung terhadap keluarga istrinya, Baek Hyun Woo sudah terlambat dan tidak bisa mencegahnya.

Baek Hyun Woo akan Melawan Yoon Eun Sung

Dalam foto-foto Queen of Tears episode 9 yang baru dirilis tvN, Baek Hyun Woo terlihat bertemu dengan Yoon Eun Sung dan siap untuk melawannya untuk membela keluarga sang istri. Baek Hyun Woo marah karena Yoon Eun Sung melakukan hal tersebut di saat Hong Hae In membutuhkan kedamaian dan stabilitas karena penyakitnya.

Dengan kepergian Hong Hae In dan semua anggota keluarganya dari Queens Group, hanya Baek Hyun Woo yang tersisa di perusahaan yang berhadapan dengan Yoon Eun Sung. Namun, berbeda dengan perilakunya sebelumnya, Baek Hyun Woo bersikap sangat sopan terhadap Yoon Eun Sung yang baru saja diangkat menjadi ketua perusahaan.

Baca Juga: 5 Drama Korea tentang Chaebol dan Orang Biasa

Khawatir dengan perubahan mendadak sikap Baek Hyun Woo, Yoon Eun Sung dengan dingin menilai pria lain saat mereka mengalami pertemuan yang menegangkan di perusahaan.

Hubungan Baek Hyun Woo dan Hong Hae In

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, meski berstatus bercerai, Hong Hae In akhirnya tetap tinggal di kamar Baek Hyun Woo. Tempat itu menyimpan kenangan spesial bagi mantan pasangan tersebut. Saat mereka saling bertatapan, terlihat jelas bahwa perasaan mantan pasangan terhadap satu sama lain lebih kuat dari sebelumnya.

Dalam video teaser yang dirilis, Hong Hae In tertidur pulas di ranjang milik Baek Hyun Woo. Kemudian, Baek Hyun Woo diam-diam masuk ke dalam kamar dan berusaha membuat Hong Hae In nyaman dengan menutup tirai jendela dan menyelimutinya. Tak hanya itu, Baek Hyun Woo juga menunjukkan perhatiannya dengan menempelkan tangannya ke dahi Hong Hae In. Itu dilakukannya untuk mengetahui apakah Hong Hae In demam atau tidak.

Queen of Tears menghadirkan dinamika perjalanan pernikahan ahli waris konglomerat generasi ketiga bernama Hong Hae in (Kim Ji Won) dan Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), pria sederhana dari seorang kepala desa. Kemelut mulai muncul saat mereka memasuki tahun ketiga pernikahan. Queen of Tears tayang di Netflix setiap Sabtu dan Minggu malam.

SOOMPI | NAVER

Pilihan Editor: Fakta Menarik Penampilan Song Joong Ki Kembali Jadi Vincenzo di Queen of Tears