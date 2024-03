Serial John Wick dan Animasi Twilight akan Diproduksi Lionsgate

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah produksi Lionsgate mengkonfirmasi akan membuat serial John Wick dan serial animasi Twilight. Wakil Ketua Lionsgate Michael Burns mengungkapkan rencana tentang kedua proyek tersebut dalam sesi tanya jawab di Morgan Stanley baru-baru ini.

“Kami akan merilis serial Twilight, sebuah serial animasi, saya pikir akan ada banyak peminatnya,” katanya, dikutip dari Deadline pada Selasa, 5 Maret 2024. “Saya rasa kami akan mengambil salah satu franchise aksi hebat yang dibintangi Keanu Reeves, menurut saya itu akan menjadi serial televisi.”

Namun, belum jelas sejauh mana pengembangan serial Twilight ini, atau seberapa serius perusahaan tersebut dalam mengembangkan spin-off John Wick yang baru.



Serial John Wick dan Twilight Direncanakan Sejak Lama

Sebelumnya, berita yang bocor pada April lalu ini sedang dalam pengembangan awal di Lionsgate Television. Menurut sumber, proyek ini telah dibayangkan sebagai animasi sejak awal.

John Wick 4. Foto: IMDB

Serial John Wick akan muncul setelah seri prekuel The Continental. Dibuat dalam tiga episode berdurasi 90 menit. “Kami akhirnya membuat kesepakatan jangka pendek pada film itu dengan Peacock dan Amazon,” kata Michael Burns tentang film tiga bagian tersebut, yang memulai debutnya pada Oktober sebagai peluncuran orisinal teratas Peacock pada 2023.

Film Twilight diangkat berdasarkan buku Stephanie Meyer, yang berakhir pada 2012 dengan The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2. Film yang dibintangi Kristen Stewart, Robert Pattinson, dan Taylor Lautner itu berhasil meraup lebih dari 3,4 miliar dolar AS secara global.

Di sisi lain, empat film John Wick hingga saat ini, yang dibintangi oleh Keanu Reeves, telah menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar AS di box office global.



Tentang Lionsgate

Lionsgate Entertainment perusahaan bisnis tayangan hiburan yang terbentuk pada 1986. Ada tiga operasi dalam perusahaan ini, antara lain film, produksi televisi, dan jaringan media. Dikutip dari situs web Lionsgate, Liosngate salah satu pemasok terbesar serial skrip premium. Berbagai perilisan filmnya antara lain John Wick, The Hunger Games, Twilight, Saw, dan Now You See Mee.

Studio Lionsgate beberapa pencapaian karyanya yang disoroti La La Land, Wonder, Knives Out, Monster’s Ball, Precious, Fahrenheit 9/11. Lionsgate tercatat pernah masuk 238 nominasi Academy Award dan 52 penghargaan Oscar.

