Hamil Anak Pertama Setelah Sempat Keguguran, Patricia Gouw: Mohon Doakan Kami

TEMPO.CO, Jakarta - Model dan presenter, Patricia Gouw mengumumkan kehamilan anak pertamanya dengan sang suami, Daniel Bertoli. Pasangan ini meminta doa dari para sahabat hingga netizen agar kehamilannya ini diberikan kelancaran lantaran sebelumnya Patricia Gouw sempat mengalami keguguran.

"Impianku menjadi kenyataan (segera). Karena sudah pernah gagal beberapa kali dan ini masih panjang perjalanannya, mohon doakan kami untuk kehamilan yang sehat ya onty uncle botitah topitah online kuh," tulis Patricia Gouw di Instagram pada Kamis, 4 April 2024.

Patricia Gouw Keguguran Kehamilan Pertama

Tulisan tersebut dilengkapi dengan video perjalanan Patricia Gouw saat kehamilan pertama tahun lalu. Dia baru mengungkapkannya ke publik kemarin bahwa kehamilan pertamanya itu mengalami keguguran karena embrionya tidak berkembang atau biasa disebut hamil kosong (blighted ovum).

"Hi kid, this is your mom (hai nak, ini ibumu). Lo masih 5 minggu di perut gue. Ya, aku hamil tahun lalu. Tapi Tuhan berkehendak lain, hasil kehamilan pertama blighted ovum atau kehamilan kosong," tulis Patricia Gouw dalam video berdurasi 1 menit 10 detik itu.

Dalam cuplikan berikutnya, Patricia Gouw terlihat menangis di dalam mobil. Suaminya, Daniel Bertoli juga terlihat sangat bersedih.

Patricia Gouw: Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik

Patricia Gouw berserah dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk mereka. Perasaan itu tergambar dari lagu yang digunakan Patricia Gouw di dalam video tersebut, yaitu lagu rohani berjudul "Waktu Tuhan". Salah satu penggalan liriknya adalah 'waktu Tuhan pasti yang terbaik'. "Lagu yang bener-bener menemani dan menguatkan process perjuangan ku," tulis Patricia Gouw.

Patricia Gouw Tunjukkan Hasil Test Pack Positif

Setelah berdamai dengan keadaan, Patricia Gouw akhirnya hamil lagi. Dia terlihat begitu kaget sekaligus terharu ketika hasil test pack menunjukkan dua garis merah yang artinya positif hamil. Terlihat dari rekaman USG yang dilakukanna pada 29 Januari 2024, detak jantung janinnya sudah bisa mereka dengar.

Namun sepertinya kehamilan ini tidak mudah bagi perempuan 33 tahun ini. Patricia Gouw sampai harus menggunakan kursi roda dan diinfus ketika beraktivitas di luar rumah. Dia mengalami mual dan muntah, hingga suaranya sempat hilang.

Daniel Bertoli selalu mendampingi istrinya melalui masa-masa itu. Dukungan dari suami hingga orang-orang terdekatnya membuat Patricia Gouw menjadi lebih semangat. Tidak lupa dia juga memberikan semangat kepada para pasangan yang sedang berjuang memiliki anak di luar sana.

"Buat yang masih berjuang garis 2, jangan patah semangat ya, ikuti prosesnya, ngerti banget frustasi nya dan semua orang memberikan pendapat dll tapi yakin dan percaya #WaktuNyaTuhan," tulisnya.

Patricia Gouw dan Daniel Bertoli, di Bali, Senin, 6 Februari 2023. Keduanya mengikat janji suci pernikahan disaksikan keluarga dan sahabat terdekat dengan latar pemandangan pantai.

