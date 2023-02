Patricia Gouw Menikah dengan Daniel Bertoli di Bali, Hewan Kesayangan Ikut Antar ke Altar

TEMPO.CO, Jakarta - Model dan presenter, Patricia Gouw resmi menikah dengan kekasihnya, Daniel Bertoli, di Bali, Senin, 6 Februari 2023. Keduanya mengikat janji suci pernikahan disaksikan keluarga dan sahabat terdekat dengan latar pemandangan pantai.

Desainer, Caren Delano mengunggah video dan foto-foto pernikahan Patricia Gouw, beberapa jam lalu di Instagram pribadinya. Perempuan bernama asli Patricia Gunawan mengenakan gaun pengantin berwarna putih, senada dengan jas yang dipakai Daniel Bertoli dengan paduan celana dan dasi kupu-kupu hitam.

"Supermodel, menikah anda, menikah ya, oh my goodness.. so preety, congratulation sayang finally," kata Caren Delano di Instagram Story kepada Patricia Gouw. Dalam videonya, Patricia Gouw juga menunjukkan rasa bahagianya. "Happy," kata Runner Up Asia's Next Top Model Season 4 itu.

Hewan Kesayangan Patricia Gouw Ikut Antar ke Altar

Patricia Gouw dan Daniel Bertoli menikah di Bali, Senin 6 Februari 2023. Foto: Instagram/@anazsiantar

Menariknya, dalam upacara pemberkatan Patricia Gouw dan Daniel Bertoli, hewan peliharaan kesayangannya juga diajak untuk menyaksikan hari bahagia mereka. Anjing kesayangan Patricia Gouw bernama Zozo, menemani Daniel Bertoli berjalan menuju altar pernikahan. Anjing dengan ras campuran Japanese Chin dan Bichon itu berjalan di samping Daniel Bertoli sambil dipakaikan harness atau tali. Sementara, Patricia Gouw menyusul didampingi ayahnya.

Dalam sejumlah unggahan dari para sahabatnya yang datang, Patricia Gouw terlihat terharu dan mengusap air matanya. Namun momen tersebut tidak lama, mengingat Patricia Gouw yang dikenal selalu tampil energik dan ceria di berbagai kesempatan.

"Sekarang saya menyebut kalian Mr. dan Mrs. Bertoli. Kalian tidak tahu betapa bahagianya saya hari ini!" tulis Hans Danials, food influencer yang merupakan sahabat Patricia Gouw.

Pernikahan Patricia Gouw dan Daniel Bertoli Terasa Sangat Emosional

Desainer, Hian Tjen yang merancang gaun pernikahan Patricia Gouw ikut merasakan perasaan emosional. "Bukan hanya @patriciagouw dan suami yang emosional dengan pernikahan mereka, kami sangat bahagia dan merasa sangat emosional menjadi bagian dari perayaan romantis mereka. Bangun di pagi yang indah untuk pernikahannya, melihatnya dengan gaun satu bahu kami berwarna putih, terbuat dari renda dan smock tulle dengan detail dada melengkung, punggung terbuka, dan rok a-line. She is THE MOMENT, dan tidak ada yang akan pernah melupakan itu," tulis Hian Tjen di Instagram.

