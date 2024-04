Nick Carter Konser di Jakarta 26 Mei 2024, Lagu Backstreet Boys Masuk Setlist

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota boyband Backstreet Boys, Nick Carter akan menggelar konser solo pada Ahad, 26 Mei 2024 di Grand Ballroom Pullman, Central Park, Jakarta. Konser di Jakarta ini merupakan bagian dari tur dunianya yang berjudul "Who I Am 2024 Tour" yang menandai kembalinya Nick Carter ke atas panggung sebagai penyanyi solo selama 7 tahun.

Nantinya, Nick Carter akan membawakan lagu-lagu andalannya, seperti "Never Break My Heart (Not Again)", "Made For Us", dan "Superman". Sejumlah lagu-lagu favorit dari Backstreet Boys yang memiliki arti penting bagi dalam karier Nick Carter juga akan menjadi bagian dalam penampilan spesialnya.

"Saya lahir pada tahun 1980 dan ada banyak musik yang mempengaruhi saya selama bertahun-tahun menjadi salah satu anggota Backstreet Boys. Jadi, saya akan membawakan banyak lagu yang saya suka," kata Nick Carter dalam siaran pers yang diterima Tempo. "Ini akan menjadi pertunjukan yang sangat menyenangkan."



Konser Nick Carter di Jakarta

Epic Live Asia dan Color Asia Live menjadi promotor yang mendatangkan Nick Carter ke Indonesia. Mereka percaya penampilan solo Nick Carter di Jakarta sangat dinantikan oleh penggemarnya. Disebutkan, Nick Carter akan menyajikan penampilan yang cukup spesial. Mulai dari konsep penampilan, tata cahaya dan suara, hingga gimik-gimik seru akan tersaji dalam aksi berdurasi sekitar 1 jam 30 menit lebih ini.

"Backstreet Boys memegang rekor sebagai boyband dengan penjualan terlaris dalam sejarah dan termasuk dalam jajaran artis musik terlaris di dunia sepanjang masa. Nick Carter adalah anggota termuda, paling energik dan ikonik dari Backstreet Boys. Tidak hanya itu, basis penggemar Nick Carter di Indonesia sangat besar. Jadi, penampilan Nick Carter dalam tur solonya setelah tujuh tahun ini pasti akan sangat dinantikan," ujar Florina, CEO Epic Live Asia.



Harga Tiket Konser Nick Carter

Penjualan tiket resmi konser Nick Carter di Jakarta sudah bisa dilakukan melalui Tix.id, Loket.com, Blibli.com, Tiket.com juga Goers dengan beberapa kategori pilihan harga. Berikut daftar harga tiket konser Nick Carter:

Silver (Free Seating) - Rp 825.000

Golden (Festival/Standing) - Rp 1.000.000

Golden Priority (Festival/Standing) - Rp 1.250.000

Diamond VIP (Numbered seating) - Rp 1.650.000



Tentang Nick Carter

Nick Carter memulai kariernya pada usia 12 tahun dan telah menjadi superstar pop internasional sebagai anggota termuda dari boyband ikonik, Backstreet Boys. Karier hiburan Nick Carter selama 30 tahun telah menjangkau jauh melampaui panggung-panggung arena yang terjual habis, dengan berbagai proyek di televisi dan film, serta sebagai filantropis dan penulis.

Hingga saat ini, Backstreet Boys adalah boyband terlaris dalam sejarah dan merupakan salah satu artis musik terlaris di dunia sepanjang masa. Pada 2002, Nick Carter merilis album solo perdananya, Now or Never, melalui Jive Records, yang memulai debutnya di posisi #17 di tangga lagu Billboard 200 dan mendapatkan sertifikasi Gold di AS, Jepang dan Kanada. Debut ini menandai awal dari karier solo yang sukses bersama ketenaran Backstreet Boys, dengan Nick Carter merilis tiga album studio hingga saat ini.

