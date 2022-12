Mengenang Kisah Semasa Hidup Aaron Carter

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Aaron Carter lahir di Tampa, Florida, pada 7 Desember 1987. Aaron merupakan adik kandung dari Nickolas Gene Carter alias Nick Carter, anggota grup vokal Backstreet Boys.

Satu bulan lalu, Aaron Carter meninggal di kediamannya di California, Amerika Serikat, 5 November 2022. Ia meninggal saat berusia 34 tahun. Penyanyi rapper itu ditemukan tidak bernyawa di bathtub kamar mandinya sekitar pukul 10 pagi waktu setempat.

Profil Aaron Carter

Aaron memulai kariernya menjadi penyanyi cilik saat berusia 7 tahun. Ia mulai dikenal setelah merilis album pertamanya pada 1997. Saat itu usianya 9 tahun. Album itu terjual 1 juta copy di seluruh dunia. Kesuksesaan itu juga berlanjut di album keduanya, Aaron's Party (Come Get It) yang dirilis pada 2000. Album itu terjual 3 juta copy di Amerika Serikat. Album Aaron berikutnya, Oh Aaron, juga meraih platinum.

Dua tahun silam, Aaron mulai merambah ke industri hiburan dewasa membintangi debut film pada September 2020 di situs CamSoda. "Ini pertama kalinya bagiku! Lihat saya live malam ini @camsoda 9pm PST #camsoda #cammodel," tulisnya dalam keterangan foto di Instagram.

Dalam perjalanan hidup Aaron Carter, ia pernah mengalami kehilangan sosok saudara kandung. Kematian kakak kandungnya, Leslie, pada 2012. Menurut kabar, kakaknya meninggal saat berusia 25 tahun akibat overdosis.

Aaron pernah ditangkap polisi karena diduga menyetir dalam pengaruh ganja pada 15 Juni 2017. Pacarnya saat itu, Madison Parker yang malam itu bersamanya juga ikut ditangkap.

Aaron juga pernah menjadi pengisi suara untuk beberapa soundtrack film produksi Paramount dan Nickelodeon, Jimmy Neutron: Boy Genius pada 2001, seperti Leave It Up to Me, AC's Alien Nation, dan Go Jimmy Jimmy. Satu tahun setelahnya, Aaron menjadi bintang tamu dalam 3 episode acara TV Nickelodeon, All That dan menyanyikan lagu tema untuk serial animasi berjudul Through my own Eyes.

