Selena Gomez Perankan Linda Ronstadt di Film Biografi Sang Ratu Country-Rock

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez akan memerankan penyanyi legendaris Amerika Serikat, Linda Ronstadt dalam film biografi mendatang. Penyanyi 31 tahun itu memberikan isyarat lewat unggahan foto memoar Linda Ronstadt, Simple Dreams (2013), di Instagram Story pada Selasa, 9 Januari 2024.

Film biografi musik ini saat ini sedang dalam tahap pra-produksi dengan produser James Keach dan manajer Linda Ronstadt, John Boylan. James Keach sebelumnya memproduseri film dokumenter Linda Ronstadt: The Sound of My Voice (2019). Sementara, sutradara dan pemeran lainnya belum diumumkan untuk proyek tersebut, dan distributor juga tampaknya tidak ikut serta saat ini.

Linda Ronstadt sebagai Queen of Country-Rock

Linda Ronstadt adalah legenda musik country, rock and roll, dan Latin.Penyanyi kelahiran 15 Juli 1946 ini dikenal sebagai Queen of Country-Rock atau Ratu Country-Rock. Albumnya yang rilis pada 1970-an bertajuk Heart Like a Wheel dan Simple Dreams mencapai kesuksesan. Sepanjang kariernya dia telah memenangkan 11 Grammy, dan dihormati oleh Recording Academy dan Latin Recording Academy dengan Lifetime Achievement Awards.

Dia telah didiagnosis menderita kelumpuhan supranuklear progresif, penyakit degeneratif yang membuatnya pensiun dari dunia musik.

Akun Instagram resmi Linda Ronstadt mengunggah berita tentang film biografi tersebut dilengkapi tulisan, “Semuanya dimulai dengan mimpi sederhana.”

Tentang Selena Gomez

Linda Ronstadt dan Selena Gomez sama-sama keturunan Meksiko. Mereka bertemu untuk membahas proyek tersebut, menurut catatan di situs web perusahaan Great Eastern Music milik Boylan.

Terakhir, Selena Gomez telah dua kali dinominasikan untuk Golden Globe atas penampilannya di Only Murders in the Building, yang ia produksi secara eksekutif dan dibintangi bersama Steve Martin dan Martin Short. Selena Gomez muncul Wizards of Waverly Place dan mencapai kesuksesan sebagai artis musik dengan hits seperti Lose You to Love Me dan Love You Like a Love Song.

