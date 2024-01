Selena Gomez akan Berperan sebagai Linda Ronstadt, Simak Profil Musisi Berjuluk Ratu Rock Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez akan memerankan penyanyi legendaris Amerika Serikat, Linda Ronstadt dalam film biografi. Gomez memberikan isyarat lewat unggahan foto memoar Linda Ronstadt, Simple Dreams (2013) di Instagram Story pada Selasa, 9 Januari 2024.

Film biografi musik yang saat ini sedang dalam tahap praproduksi dengan produser James Keach dan manajer Linda Ronstadt, John Boylan. James Keach sebelumnya memproduseri film dokumenter Linda Ronstadt: The Sound of My Voice (2019). Sutradara dan pemeran lainnya belum diumumkan untuk proyek tersebut.

Baca Juga: Hubungan Selena Gomez dan Benny Blanco Direstui Keluarga hingga Sahabat

Selena Gomez akan memerankan Linda Ronstadt dalam film biografi terbaru. Foto: Instagram

Profil Linda Ronstadt

Linda Ronstadt lahir di Tucson, Arizona, Amerika Serikat, pada 15 Juli 1946. Ronstadt juga dijuluki The Queen of Country Rock, The Queen of Rock, dan The First Lady of Rock. Ia juga dikenal sebagai aktris yang membintangi The Pirates of Penzamce (1983), An American Tall (1986), dan The Abyss (1989), dikutip dari IMDb.

Dikutip dari Biography, dia tumbuh dipengaruhi musik lagu-lagu Meksiko yang diajarkan oleh ayah dan saudara-saudaranya. Mengikuti jejak sang ayah yang bermain gitar, Ronstadt belajar bermain gitar dan tampil bersama saudara laki-laki dan perempuannya sebagai trio.

Saat masih bersekolah jenjang SMA, Ronstadt bertemu musisi folk Bon Kimmel. Ronstadt dan Kimmel bekerja sama dengan Kenny Edwards untuk membentuk Stone Poneys. Trio folk ini merilis album pertama pada 1967. Pada tahun yang sama, grup itu melejit dengan album, Evergreen Vol.2.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dikutip dari Britannica, Ronstadt memulai karier solonya pada 1968. Upaya Ronstadt tak langsung moncer. Meski pada 1971, ia mendapat nominasi Grammy Award lewat lagu balada Long, Long Time. Menyusul album lanjutan Don't Cry Now pada 1973, karier solo Ronstadt baru melejit dengan album Heart Like a Wheel (1974).

Dengan keberhasilan beragam pada 1980-an dan 90-an, Ronstadt mengembangkan cabangnya. Dia membintangi musikal Gilbert dan Sullivan The Pirates of Penzance (1981-1982) versi Broadway, serta filmnya pada 1983. Berkerja dengan arranger band besar Nelson Riddle, Ronstadt merilis tiga album standar populer. Di antaranya What's New (1983), Lush Life (1984), dan For Sentimental Reasons (1986).

Ia terus mengembangkan kariernya selama dekade seterusnya. Ronstadt mulai merilis album jazz Hummin' to Myself (2004) dan Adieu False Heart (2006) dengan nuansa folk.

Pada 2011, Ronstadt menerima penghargaan dari The Latin Recording Academy. Dua tahun kemudian, Ronstadt menerima diagnosis penyakit Parkinson. Kondisi ini akhirnya membuat dia pensiun. Pada 2014, Ronstadt dilantik dalam Rock and Roll Hall of Fame. Penghargaan lainnya termasuk National Medal of Arts (2014), Grammy Award untuk pencapaian seumur hidup (2016), dan Kennedy Center Honor (2019).

Pilihan Editor: Selena Gomez Perankan Linda Ronstadt di Film Biografi Sang Ratu Country-Rock