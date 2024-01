Film Jurassic World Terbaru Sedang Digarap, Kembali ke Tangan Penulis Aslinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Jurassic World terbaru saat ini sedang dalam pengembangan dan digarap oleh David Koepp sebagai penulis skenario. Universal Pictures memberikan bocoran tentang kemungkinan film ini akan dirilis pada 2025, menurut laporan Variety pada Senin, 22 Januari 2024.

David Koepp adalah penulis asli Jurassic Park tahun 1993 yang disutradarai oleh Steven Spielberg, dan sekuelnya, The Lost World: Jurassic Park (1997) dari novel terlaris Michael Crichton. Dia adalah penulis skenario veteran selama lebih dari 30 tahun yang pernah menggarap Mission: Impossible (1996) dan Spider-Man (2002) hingga Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) dan Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023).

Era Baru Jurassic World

Film baru ini akan memiliki alur cerita baru yang dimaksudkan untuk meluncurkan era baru bagi waralaba tersebut. Meski demikian, belum diketahui pasti apakah bintang-bintang sebelumnya, termasuk Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, dan Jeff Goldblum, akan kembali di film baru Jurassic World.

Belum ada sutradara yang diumumkan, tetapi Frank Marshall, produser veteran dan terkenal yang mengawasi trilogi Jurassic World, akan kembali memproduksi film ini, seperti halnya dokter hewan Jurassic lainnya, Patrick Crowley. Steven Spielberg juga bertindak sebagai produser eksekutif melalui perusahaannya Amblin Entertainment.

Keuntungan Franchise Film Jurassic

Film Jurassic adalah salah satu waralaba Universal Pictures yang paling menguntungkan, mendorong terciptanya taman hiburan hingga perizinan mainan. Secara keseluruhan, franchise ini telah meraup 6 miliar dolar AS di box office global, belum disesuaikan dengan inflasi.

Jurassic World Dominion (2022) sendiri melampaui 1 miliar dolar AS di seluruh dunia. Film tersebut berakhir dengan manusia harus belajar hidup berdampingan dengan dinosaurus, yang telah sepenuhnya berintegrasi ke alam liar setelah melarikan diri dari taman hiburan dalam film Jurassic World: Fallen Kingdom (2018).

