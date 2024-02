Film Jurassic World Terbaru Tayang 2025, David Leitch Diincar Jadi Sutradara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menyerahkan urusan naskah kepada David Koepp, Universal Pictures kini tengah mengincar David Leitch untuk menyutradarai proyek film terbaru mereka, Jurassic World 4. Dilansir dari Variety, saat ini Universal sedang mengadakan pembicaraan dengan David Leitch mengenai rencana kerja sama tersebut.

Sutradara yang juga aktor dan pemeran pengganti (stunt) tersebut memang terkenal dengan karya-karya fenomenalnya. Beberapa film yang pernah ia garap di antaranya, John Wick (2014), Atomic Blonde (2017), Deadpool 2 (2018), Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019), Bullet Train (2022) dan yang terbaru, The Fall Guy. Film bergenre aksi-komedi yang dibintangi Emily Blunt dan Ryan Gosling itu dikabarkan baru akan tayang pada 3 Mei mendatang.

Film Baru Jurassic World akan Tayang 2025

Pada Senin, 5 Februari 2024, akun Instagram resmi Jurassic World mengunggah foto logo ikonik T-rex, yang menjadi terkenal karena blockbuster tahun 1993. Kali ini mereka menambahkan tanggal: 2 Juli 2025, yang diperkirakan merupakan jadwal perilisan film Jurassic World 4. Sampai saat ini judul resminya masih belum diumumkan.

Jurassic World Kembali Ditulis oleh David Koepp

David Koepp sendiri merupakan penulis naskah yang sudah berpengalaman lebih dari tiga dekade. Ia terlibat dalam proyek-proyek besar seperti Mission: Impossible (1996), Spider-Man (2002), hingga Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) dan Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023). Selain itu, David Koepp merupakan pengarang asli Jurassic Park berdasarkan novel laris Michael Crichton yang tayang di tahun 1993 beserta sekuelnya The Lost World: Jurassic Park pada 1997 yang disutradarai oleh Steven Spielberg.

Selain penulis naskah yang sudah tetap, proyek baru ini nantinya akan kembali diproduksi oleh Frank Marshall dan Patrick Crowley. Meskipun belum diketahui pasti siapa saja aktor dan aktris yang akan membintanginya, film Jurassic World seri terbaru yang akan ditayangkan di tahun depan ini rencananya akan memiliki alur cerita yang membawa angin segar bagi Jurassic Era.

