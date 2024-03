Barack Obama Tolak Tawaran Kameo di Serial 3 Body Problem dengan Cara yang Lucu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menolak tawaran untuk tampil sebagai kameo di serial Netflix terbaru, 3 Body Problem. Dia menulis catatan lucu ketika menolak muncul dalam serial yang berkisah tentang invasi alien ke Bumi itu.

"(Obama) memang menandatangani surat yang sangat lucu, ketika kami mencoba menjadikannya sebagai kameo," kata David Benioff selaku kreator 3 Body Problem kepada USA Today pada awal Maret 2024.

David Benioff kemudian mengungkapkan isi surat dari Barack Obama tersebut. "Jika benar-benar terjadi invasi alien, saya pikir saya sebaiknya menyelamatkan diri dari krisis tersebut," demikian isi surat yang David Benioff terima dari Obama. "(Obama) ingin menjaga kewaspadaannya jika terjadi hal yang tidak diinginkan di dunia nyata," kata D.B. Weiss, rekan David Benioff.

Barack Obama Penggemar Berat Buku yang Diadaptasi untuk 3 Body Problem

Ketika Benioff dan Weiss pertama kali tertarik untuk mengadaptasi buku fiksi ilmiah The Three-Body Problem karya penulis Tiongkok Liu Cixin yang memenangkan Penghargaan Hugo, mereka sangat senang saat mengetahui bahwa Obama adalah penggemar beratnya. Mereka mengatakan kepada The New York Times pada 2017 bahwa apokaliptik epik fiksi ilmiah adalah pelarian yang tidak biasa dari tekanan pekerjaan presiden.

"Cakupannya sangat luas. Jadi menyenangkan untuk membacanya," kata Obama. "Sebagian karena masalah saya sehari-hari dengan Kongres tampak remeh - bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Alien akan menyerang!"

Selain itu, Obama juga merupakan penggemar berat Game of Thrones, bahkan menerima pemutaran perdana serial HBO tersebut. Benioff dan Weiss adalah kreator dari Game of Thrones. Sejauh ini Obama belum meminta versi screening awal untuk 3 Body Problem. "Dia tidak mengirim pesan, tidak menelepon," canda Weiss.

Sinopsis 3 Body Problem

3 Body Problem berkisah tentang keputusan seorang perempuan muda asal Tiongkok di tahun 1960-an yang berdampak amat besar hingga melintasi ruang dan waktu hingga masa kini. Saat hukum alam terburai di hadapan mereka, sekumpulan ilmuwan brilian yang kompak bekerja sama dengan seorang detektif yang tak biasa, demi menghadapi marabahaya yang dapat meruntuhkan peradaban manusia.

“Ini adalah kisah tentang kemanusiaan, dan perjuangan umat manusia dengan misteri yang tampaknya tak terpecahkan yang kemudian berubah menjadi krisis eksistensial,” David Benioff, dikutip dari Netflix Tudum pada Kamis, 21 Maret 2024.

Serial yang tayang mulai Kamis, 21 Maret 2024 ini dibintangi oleh Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong, dan Jonathan Pryce.

