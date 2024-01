12 Pemain 3 Body Problem, Serial Baru Kreator Game of Thrones

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - 3 Body Problem adalah serial Netflix terbaru karya kreator Game of Thrones, David Benioff dan D.B. Weiss, serta Alexander Woo. 3 Body Problem mengikuti kisah seorang perempuan muda asal Tiongkok di tahun 1960-an yang mengambil sebuah keputusan yang efeknya sangat besar hingga melintasi ruang dan waktu hingga masa kini.

Saat hukum alam terburai di hadapan mereka, sekumpulan ilmuwan brilian yang kompak bekerja sama dengan seorang detektif tak biasa demi menghadapi marabahaya yang dapat meruntuhkan peradaban manusia.

Video trailer 3 Body Problem yang dirilis di acara Consumer Technology Association (CES) 2024 di Las Vegas ini diawali dengan ketegangan saat narasi menyebutkan ada 30 ilmuwan yang ditemukan meninggal dalam satu bulan. Hitungan mundur yang dituliskan dengan darah kemudian terlihat di dinding dan seseorang juga melihat hitungan tersebut dalam pandangannya. Penyelidikan dilakukan demi mencari dalang di balik seluruh pembunuhan tersebut, walau sang tersangka kemungkinan ikut mengintai setiap langkah kepolisian.



3 Body Problem Diangkat dari Novel

Diangkat dari trilogi buku fiksi ilmiah The Three-Body Problem, 3 Body Problem menghadirkan drama fiksi ilmiah dengan misteri yang berlapis-lapis. Serial ini melibatkan antara lain Rosamund Pike dan Rian Johnson sebagai produser eksekutif, serta Derek Tsang dan Andrew Stanton sebagai sutradara dan rekan produser eksekutif.

“Kami berharap dapat menyampaikan pengalaman, terutama detail-detail, dari novel ke layar kaca. Semoga yang tetap hadir adalah rasa keajaiban dan pemahaman atas sebuah ruang lingkup maupun skala bahwa ini bukan lagi sekadar permasalahan individu atau suatu bangsa, namun menyangkut seluruh spesies," kata Alexander Woo dalam wawancara dengan TUDUM.



Daftar Pemain dan Karakter 3 Body Problem

Serial ini dibintangi oleh Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza Gonzalez, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong, dan Jonathan Pryce. Berikut daftar lengkap pemain dan karakternya:

1. Jess Hong sebagai Jin Cheng

Anggota dari Oxford Five, sebuah kelompok ilmuwan muda Oxford. Seorang ahli fisika teoretis genius yang haus akan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terbesar di alam semesta. Sifat keingintahuan Jin Cheng bisa menjadi kekuatan terbesarnya, jika saja hal tersebut tidak menyebabkan kejatuhan dirinya sendiri.

2. Jovan Adepo sebagai Saul Durand

Anggota dari Oxford Five. Sama berbakatnya dengan yang lain namun tidak sefokus mereka. Saul adalah asisten riset fisika yang belum menggali potensi sepenuhnya.

3. Eiza Gonzalez sebagai Auggie Salazar

Anggota dari Oxford Five. Pelopor dalam bidang nanoteknologi, Auggie mendedikasikan dirinya untuk memecahkan masalah yang ada saat ini, bukan problem teoretis di masa depan. Dengan kekuatan dan visinya, ia menjadi target dari musuh umat manusia.

4. John Bradley sebagai Jack Rooney

Anggota dari Oxford Five. Tidak sopan, blak-blakan, sekaligus gampang dicintai, Jack menggunakan gelar fisikanya untuk mengembangkan kerajaan kudapan.

5. Alex Sharp sebagai Will Downing

Anggota dari Oxford Five. Seorang guru fisika kelas 2 dan 3 SMA, Will menerima kabar yang menjungkirbalikkan hidupnya dan memaksa ia untuk memikirkan ulang tujuan hidupnya di dunia.

6. Zine Tseng dan Rosalind Chao sebagai Ye Wenjie

Anak ajaib astrofisika Ye Wenjie merasa sendirian di dunia setelah kehilangan segalanya dalam Revolusi Budaya China. Keputusan yang ia buat pada tahun 1960-an bergaung selama berabad-abad dan bisa jadi akan terus terdengar hingga akhir zaman.

7. Ben Schnetzer dan Jonathan Pryce sebagai Mike Evans

Seseorang yang amat peduli terhadap lingkungan hidup yang bergeser menjadi miliarder taipan minyak.

8. Liam Cunningham sebagai Thomas Wade

Pemimpin karismatik dari operasi intelijen paling elit di dunia, Wade adalah pemikir dengan lingkup amat luas. Orang lain menjadi pendukung dalam permainannya, dan langkahnya yang berani cenderung membuahkan hasil.

9. Marlo Kelly sebagai Tatiana

Sejak lahir berada dalam organisasi milik Mike Evans, Tatiana mendedikasikan hidupnya untuk menyambut orang-orang luar dengan cara apa pun.

10. Sea Shimooka sebagai Sophon

Avatar yang muncul dalam game VR misterius di sebuah acara.

11. Saamer Usmani sebagai Raj Varma

Seorang perwira angkatan laut dari keluarga militer, Raj memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya. Hubungannya dengan pacarnya, Jin, dapat buyar akibat misinya.

12. Eve Ridley sebagai Follower

Karakter berusia 9 tahun yang ditemui Jin dalam game VR.

Serial 3 Body Problem akan tayang mulai Kamis, 21 Maret 2024 di Netflix.

