Yoo Seung Ho Tampil dalam Video Musik Day6 Welcome to the Show

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Yoo Seung Ho muncul dalam video musik Day6, Welcome to the Show. Ia muncul bersama dengan Choi Hee Jin untuk menambah sentuhan dramatis dan emosional. Dikutip dari Soompi, pada 18 Maret 2024, Day6 merilis album mini terbaru Fourever sambil meluncurkan video musik untuk lagu utama.

Album mini dirancang oleh Sungjin, Young K, dan Wonpil, dengan produser Hong Ji Sang. Adapun lirik yang ditulis oleh Young K. Lagu utama dari album ini berjudul Welcome to the Show kombinasi elemen post-Britpop dan house progresif.

Dikutip dari Antara, Fourever mewakili keempat anggota Day6 dan hubungan mereka dengan para penggemar. Album ini berisi tujuh lagu. Sebelumnya, Day6 menjalani masa rehat selama tiga tahun karena anggota-anggota mereka, Sungjin, Young K, Wonpil, dan Dowoon menjalani tugas wajib militer. Day6 akan mengadakan konser di Jamsil Indoor Stadium di Seoul, Korea Selatan, pada 12 April hingga 14 April 2024.

Mengenal Yoo Seung Ho

Yoo Seung Ho aktor Korea Selatan yang lahir pada Agustus 1993. Ia memulai kariernya sebagai aktor cilik. Dikutip dari Asian Wiki, Yoo Seung Ho debut akting untuk iklan pada 1999. Pada 2002, Yoo Seung Ho mendapat peran dalam film The Way Home. Meskipun awalnya menghadapi tantangan memerankan karakter Sang Woo, sutradara Lee Jeong Hyang melihat potensi besar pada Yoo Seung Ho di antara banyak aktor cilik lainnya.

Kemampuannya dalam menyampaikan emosi yang kuat, terlihat bahkan dalam foto-foto yang dia kirimkan kepada sutradara. Meskipun mengalami kesulitan selama proses syuting, dedikasi Yoo Seung Ho tetap terjaga, berkontribusi pencapaian film tersebut dengan penjualan lebih dari 4 juta tiket.

Pada 2009, ia memulai babak baru dalam kariernya, meninggalkan citra sebagai aktor cilik untuk memerankan peran-peran remaja dewasa. Penampilannya sebagai Pangeran Kim Chun Chu dalam drama sejarah MBC The Great Queen Seondeok memperlihatkan fleksibilitas sebagai aktor.

Yoo Seung Ho memikat penonton dengan penampilannya dalam drama Master of Study dan The Clue. Pada 2010, ia menghadapi peran dewasa yang kompleks dalam serial drama MBC Flames of Desire. Ia berperan sebagai Kim Min Jae.

Dikutip dari Fandom, berikut drama dan film yang pernah diperankan Yoo Seung Ho.

Drama

- Remember (SBS, 2015)

- Imaginary Cat (MBC Every 1, 2015)

- Missing You (MBC, 2012)

- Arang and the Magistrate (MBC, 2012)

- Operation Proposal (TV Chosun, 2012)

- Warrior Baek Dong-soo (SBS, 2011)

- Flames of Desire (MBC, 2010-2011)

- God of Study (KBS2, 2010)

- You're Beautiful (SBS, 2009) cameo

- Queen Seon Deok (MBC, 2009)

- The King and I (SBS, 2007)

- The Legend (MBC, 2007)

- Alien Sam (2006)

- Sad Love Song (MBC, 2005)

- Precious Family (KBS2, 2004)

- The Immortal Lee Soon-Shin (KBS1, 2004)

- Love Letter (MBC, 2003)

- Daddy Fish (MBC, 2000)

Film

- Joseon Magician (2015)

- Showdown In Manila 2 (2023)

- Fragments of Sweet Memories (2012)

- Blind (2011)

- City of Fathers (2009)

- Fourth Period Murder Mystery (2009)

- Unforgettable (2008)

- My Teacher (2006)

- Hearty Paws / Heart is... (2006)

- Don't Tell Papa (2004)

- Happy (Ero) Christmas (2003)

