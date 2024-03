Day6 Merilis Album Mini Fourever, Kembali Setelah Tiga Tahun Rehat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - DAY6 merilis album mini kedelapan Fourever. Mereka kembali setelah sebelumnya rehat selama tiga tahun karena para anggotanya menjalani wajib militer atau wamil. Dikutip dari Antara, Fourever diluncurkan pada Senin 18 Maret pukul 18.00 waktu Korea Selatan.

Young K, salah satu anggota grup, menyampaikan judul album baru tersebut mengandung beberapa makna. "Fandom (basis penggemar) kami, My Day, telah direkrut untuk keempat kalinya tahun ini. Judulnya juga menandakan harapan, musik yang dinyanyikan kami berempat akan bertahan selamanya," katanya.

Album Fourever

Album Fourever berisi tujuh lagu, termasuk lagu utama Welcome to the Show yang liriknya ditulis oleh Young K. Ia mengatakan bahwa ingin membuat lagu yang bisa dipahami oleh semua orang.

"Suasana lagunya juga akan sesuai dengan banyak kesempatan. Ini adalah lagu yang luar biasa untuk dinyanyikan di ruang konser, upacara kelulusan, dan pertandingan olahraga," kata Young K.

Sebelumnya, dikutip dari Soompi, mereka telah merilis foto masing-masing member untuk promosi album. Perilisan album ini menandai kembalinya mereka sejak perilisan mini album The Book of Us: Negentropy - Chaos swallowed in love pada bulan April 2021.

Pemimpin grup, Sungjin, mengungkapkan bahwa meskipun semua anggota sangat senang bisa kembali ke panggung, tetapi ada kekhawatiran dan kecemasan dari para anggota.

"Kami berasumsi bahwa harapan pendengar akan tumbuh selama kami pergi, jadi bagaimana album ini nanti memberatkan pikiran kami," kata Sungjin.

Namun mereka mengganggap bahwa album baru itu sebagai jembatan antara DAY6 lama dan DAY6 masa depan. Sehingga mereka memutuskan untuk mengerjakan mini album ini.

"Kami memutuskan untuk melanjutkan mengerjakan musik yang telah dilakukan DAY6 sejauh ini, tetapi menunjukkan bagaimana kami telah tumbuh," katanya.

Meski hiatus panjang, mereka mengaku kerja tim dalam mempersiapkan album berjalan lancar, berkat latihan yang telah dijalani selama bertahun-tahun.

"Saya merasa, kami saling memahami dengan sangat baik. Saya menyukai proses mengembangkan dan bertukar ide, seolah-olah kami bisa membaca pikiran satu sama lain," kata Sungjin.

Usai merilis mini album ini, DAY6 berencana akan mengadakan konser tunggal pada 12 sampai 14 April 2024 di Jamsil Indoor Stadium di Seoul, Korea Selatan.

