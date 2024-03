Han So Hee Aktif Tanggapi Beragam Kritik tentang Hubungannya dengan Ryu Jun Yeol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Han So Hee mendapat beragam reaksi dari netizen setelah mengakui kalau dirinya berpacaran dengan aktor Ryu Jun Yeol sejak awal tahun ini. Han So Hee begitu aktif membalas berbagai komentar yang mengkritiknya, sementara Ryu Jun Yeol tidak terlihat muncul memberikan pernyataan apapun, selain dari agensinya.

Dalam keterangan yang ditulis di blog pribadinya pada Sabtu, 16 Maret 2024, Han So Hee mengaku baru dekat dengan Ryu Jun Yeol setelah 6 tahun hubungan aktor itu berakhir dengan Hyeri Girl's Day. Menurut Han So Hee, Ryu Jun Yeol dan Hyeri putus di awal tahun 2023 atau beberapa bulan sebelum perpisahan mereka pertama kali diumumkan pada November 2023.

Namun, banyak yang mempertanyakan tentang waktu putusnya Ryu Jun Yeol dan Hyeri, dengan menunjuk pada bukti yang tampaknya menunjukkan bahwa pasangan tersebut mungkin masih berkencan pada paruh kedua tahun 2023.



Han So Hee Akui Tahu Waktu Putus Ryu Jun Yeol dengan Hyeri dari Berita

Han So Hee secara pribadi membalas beberapa komentar di unggahan blognya, termasuk salah satu mengkritiknya karena secara terbuka membuat klaim tentang waktu putus Ryu Jun Yeol dan Hyeri.

"(Apa yang saya katakan tentang) waktu putusnya mereka bukanlah sesuatu yang saya dengar secara pribadi (dari Ryu Jun Yeol). Saya menulisnya berdasarkan artikel bulan Juni tahun lalu, tetapi jika tidak sesuai, saya akan menghapusnya. Saya mencoba untuk membuktikan bahwa kami tidak bersama ketika dia masih berkencan dengan (Hyeri), tapi menurut saya ini juga tidak sopan," tulis Han So Hee.

Balasan komentar ini juga mendapat kecaman karena, menurut Xportsnews, tidak ada artikel yang diterbitkan pada bulan Juni tentang rumor putusnya Hyeri dan Ryu Jun Yeol. Di sisi lain, agensi Ryu Jun Yeol juga menyatakan bahwa aktor tersebut mengenal Han So Hee setelah putus dengan Hyeri.



Kata Han So Hee Soal Citranya yang Menurun

Hingga saat ini, banyak yang berspekulasi bahwa Ryu Jun Yeol diduga mengakhiri hubungannya dengan Hyeri karena Han So Hee. Bintang The World of the Married itu dengan gegabah menyangkal masalah tersebut hingga menanggapi unggahan Hyeri di Instagram Story.

Seorang netizen menuliskan kalau citra Han So Hee kini mulai menurun akibat kontroversi hubungannya ini. Han So Hee membalas komentar tersebut dengan hati-hati. "Saya sedih karena saya tahu bahwa citra saya yang berharga diciptakan oleh dukungan dari penggemar saya dan semua orang, bukan diri saya sendiri. Bahkan jika saya terjatuh karena masalah ini, saya akan memperhatikannya," tulis Han So Hee.

Aktris 29 tahun ini juga mendapat nasihat dari netizen agar tidak perlu banyak bicara mengklarifikasi hubungan seseorang, yang dimaksud adalah masa lalu Ryu Jun Yeol dan Hyeri. Han So Hee menyadari kalau tindakannya beberapa hari lalu membuat suasana menjadi semakin gaduh. "Daripada ketahuan, kali ini saya melakukan kesalahan besar. Berawal dari Instagram Story saya, saya rasa saya membuat hal kecil menjadi besar," tulisnya.

Han So Hee juga mengetahui kalau dirinya kini dikaitkan dengan "hwanseung", bahasa gaul Korea yang digunakan untuk merujuk pada kasus rebound atau perselingkuhan di mana salah satu pihak berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain, sering kali putus untuk orang baru. "Saya juga berpikir kalau sikapku kali ini ceroboh. Saya pikir saya bertindak gegabah karena semua tindakan saya digambarkan secara negatif, bersama dengan kata kunci seperti 'hwanseung'," tulis Han So Hee.

SOOMPI | KOREABOO

