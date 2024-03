Mengenal 4 Pemeran Drakor The Midnight Studio

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor The Midnight Studio tayang pada Senin, 11 Maret 2024. Adapun The Midnight Studio drama karya sutradara Song Hyun Wook dan penulis skenario Kim Yi Rang. The Midnight Studio drakor romansa perjalanan hidup Seo Ki Joo. Dia fotografer untuk memotret hantu atau orang mati selama beberapa generasi di keluarganya.

Pemeran The Midnight Studio

1. Joo Won

Dikutip dari Asian Wiki, Joo Won memerankan karakter utama Seo Ki Jo, aktor dan penyanyi dalam industri hiburan Korea. Ia lahir di Seoul, Korea Selatan, lahir pada 30 September 1987. Sejak 2010 hingga sekarang, Joo Won telah menjadi bagian dari agensi Ghost Entertainment.

Peran Seo Ki Jo dalam The Midnight Studio menandai langkah baru bagi Joo Won dalam memerankan karakter yang unik. Seo Ki Jo pemilik studio foto khusus hantu. Joo Won telah membintangi berbagai drama terkenal seperti Bread, Love and Dreams (2010), Good Doctor (2013), dan Alice (2020).

2. Kwon Nara

Kwon Nara berperan sebagai Han Bom dalam The Midnight Studio. Kwon Nara aktris dan penyanyi yang lahir di Incheon, Korea Selatan, pada 13 Maret 1991. Sejak tahun 2012, ia telah menjadi bagian dari agensi Ghost Entertainment.

Peran Han Bom sebagai seorang jaksa yang berubah menjadi pengacara untuk para hantu menunjukkan kedalaman dan keberanian Kwon Nara mengambil peran yang beragam. Kwon Nara telah mendapat ketenaran melalui perannya dalam drama-drama seperti Suspicious Partner (2017), Itaewon Class (2020), dan Royal Secret Agent (2020).

3. Yoo In Soo

Peran Yoo In Soo dalam The Midnight Studio menjadi sorotan, karena karakter yang diperankan penting dalam pengembangan alur cerita drama ini. Ia berperan sebagai Go Dae Ri dalam drama tersebut. Yoo In Soo telah berperan dalam sejumlah drama seperti Strong Girl Bong-soon (2017), Gangnam Beauty (2018), At a Distance (2021), Spring Is Green (2021), dan All of Us Are Dead (2022).

4. Eum Moon Suk

Peran Eum Moon Suk dalam The Midnight Studio memerankan Baek Nam Gu yang membantu mengurus studio. Ia memiliki kemampuan telekinesis.

RADEN PUTRI | LAILI IRA

