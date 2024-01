Bradley Cooper Konfirmasi Pacaran dengan Gigi Hadid di London

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bradley Cooper dan Gigi Hadid mengonfirmasi hubungan mereka sebagai pasangan dengan tampil semakin mesra di hadapan publik. Baru-baru ini bintang Hollywood dan supermodel itu terlihat bergandengan tangan saat bepergian di London, tiga bulan setelah rumor kencan mereka muncul.

Gigi Hadid mengenakan jaket kulit berwarna cokelat tua, celana panjang cokelat muda, dan sepatu pantofel hitam. Dia Ia melengkapi busana kasualnya dengan dompet hitam kecil, kacamata hitam, dan anting emas. Dia terlihat menjaga jarak dengan peraih nominasi Oscar tersebut saat berjalan-jalan di London pada Kamis, 25 Januari 2024.

Model berusia 28 tahun itu juga menjaga kehangatan dengan memasukkan tangannya ke dalam saku coat Bradley Cooper saat keduanya menunggu untuk menyeberang jalan. Setelah lampu penyeberangan berganti, aktor 49 tahun itu mengangkat kembali tangan Gigi Hadid dan melanjutkan perjalanan.

Mereka telah menghabiskan waktu bersama beberapa kali sejak Oktober 2023, ketika pertama kali makan malam bersama teman-teman di New York. Meskipun sering terlihat keluar makan malam, ini adalah pertama kalinya bagi Bradley Cooper dan Gigi Hadid menunjukkan kemesraan di depan umum atau public display of affection (PDA). Keduanya belum berbicara mengenai hubungan romantis mereka, namun foto-foto yang berdar ini secara tidak langsung adalah bentuk konfirmasi atas rumor percintaannya.

Gigi Hadid Bertemu dengan Ibu Bradley Cooper

Baca Juga: Gigi Hadid Makan Malam Bareng Bradley Cooper dan Ibunya Usai Golden Globes 2024

Dua pekan lalu, Gigi Hadid menemani Bradley Cooper dan ibunya, Gloria Campano untuk makan malam bersama setelah Golden Globe Awards 2024. Ketiganya bertemu di restoran Giorgio Baldi di Los Angeles pada Senin, 8 Januari 2024.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada November 2023, Gloria Campano terlihat berada di dalam butik milik Gigi Hadid, Guest in Residence di New York. Ibu Bradley Cooper itu bahkan memakai sepasang sepatu Adidas x Guest in Residence edisi terbatas dari pembawa acara Next in Fashion.

Bradley Cooper pernah menikah dengan Irina Shayk dan dikaruniai seorang anak perempuan yang kini berusia 6 tahun, Lea.

Sebelum dengan Bradley Cooper, Gigi Hadid pernah dikaitkan berhubungan dengan teman lamanya, Leonardo DiCaprio pada 2022. Dia juga berkencan dengan alumni One Direction Zayn Malik, ayah dari putrinya yang berusia 3 tahun Khai, selama hampir lima tahun hingga mereka berpisah pada 2021.

PAGE SIX | ENEWS

Pilihan Editor: 5 Hal Unik tentang Bradley Cooper