Ritsleting Gaun Emma Stone Rusak saat Terima Piala Oscar 2024 sebagai Aktris Terbaik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Emma Stone meraih Piala Oscar kedua sebagai Aktris Terbaik berkat film Poor Things. Dalam acara yang digelar pada Ahad, 10 Maret 2024 itu, tak disangka ritsleting gaun yang dipakai Emma Stone rusak di bagian belakang.

"Oh Boy. Gaunku rusak,” kata Emma Stone saat mulai bicara di atas panggung. Dia kemudian berbalik badan untuk memperlihatkan ritsleting yang rusak pada gaun custom mint Louis Vuitton miliknya.

Emma Stone Sebut Gaunnya Rusak saat Ryan Gosling Tampil

Menurut Emma Stone, kerusakan pada gaunnya itu terjadi saat lawan mainnya di La La Land, Ryan Gosling tampil menyanyikan lagu "I’m Just Ken" dari film Barbie selama Oscar 2024. “Saya pikir itu terjadi selama 'I'm Just Ken.' Saya cukup yakin,” katanya.

Bagian gaun Emma Stone yang robek saat ia menerima piala Oscar untuk kategori Best Actress dalam film Poor Things pada acara Academy Awards ke-96 di Hollywood, California, AS, 10 Maret 2024. REUTERS/Mike Blake

Baca Juga: Ini Alasan John Cena Hampir Telanjang di Panggung Oscar 2024

Emma Stone juga memberi tahu penonton bahwa suaranya sedikit hilang. Itu mungkin disebabkan karena dia menyanyikan lirik "And so am I!" setelah Ryan Gosling memberikan mikrofon padanya. Selama penampilannya, Ryan Gosling mengarahkan mikrofon ke Emma Stone, yang menyanyikan beberapa baris lagu populer tersebut.

Mengakhiri pidato kemenangannya, Emma Stone kemudian menghimbau penonton untuk tidak memperhatikan gaun rusaknya. “Jangan lihat bagian belakang gaunku, terima kasih,” ucapnya sambil turun dari panggung sambil memegangi bagian belakang gaunnya.

Penampilan Emma Stone di Oscar 2024

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum Oscar dimulai, Emma Stone terlebih dulu berjalan di karpet merah yang berada di luar Teater Dolby di Los Angeles, California. Emme Stone memakai gaun strapless Louis Vuitton berwarna hijau pucat dengan detail peplum. Ia memadukan gaun custom tersebut dengan kalung berlian kuning 30 karat.

Emma Stone menampilkan kesan glamor yang lembut, dan rambut merah kemerahannya ditata dengan ikal lembut.

PEOPLE | INDEPENDENT

Pilihan Editor: Menang BAFTA Film Awards 2024, Emma Stone: Terima Kasih Ibuku