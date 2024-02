Jennifer Lopez dan Ben Affleck Ungkap Alasan Batal Menikah pada Tahun 2003

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez dan Ben Affleck menceritakan perjalanan hubungan mereka dalam film dokumentar The Greaters Love Story Never Told. Dalam film yang ditayangkan di Prime Video itu, pasangan ini juga menceritakan alasan pernikahan mereka pada tahun 2003 batal.

Jennifer Lopez dan Ben Affleck akhirnya benar-benar menikah pada tahun 2022. Kini mereka terbuka menceritakan hal-hal yang tidak beres terjadi beberapa hari sebelum rencana pernikahan pada tahun 2003.

“Ben dan saya, kami putus tiga hari sebelum pernikahan kami. Kami merencanakan pernikahan besar, ada 14 pengantar tamu dan pengiring pengantin, dan tiga hari sebelumnya kami hancur karena tekanan," kata penyanyi berusia 54 tahun itu.

Ben Affleck mengungkapkan pendapat serupa. "Ketika Jen dan saya putus sebelumnya, pemicunya adalah banyaknya pengawasan terhadap kehidupan pribadi kami," tambahnya.

Saling memaafkan

Menurut sutradara film itu, Dave Meyers, hubungan Lopez dan Affleck yang kandas karena tekanan, membuat Lopez putus asa. Lopez menambahkan selama bertahun-tahun dia kesulitan, merasa kehilangan cinta dan sahabat terbaiknya. “Dan saya tidak dapat berbicara selama itu. Bertahun-tahun, dan itu adalah bagian tersulit," ujarnya.

Dalam percakapan di layar antara Affleck dan Lopez, aktor tersebut menunjukkan bahwa, perpisahan mereka adalah insiden pemicu yang menyebabkan penderitaan dalam hidupnya. Dia juga bertanya agar bisa move dari hal itu, mereka berdua harus saling memaafkan.

Sebelum menjawab pertanyaan Affleck, Lopez mengatakan bahwa perpisahan mereka membawa ke jalur mencari jati diri dan menjadi orang yang lebih baik. “Ya, menurutku aku sudah memaafkanmu sepenuhnya. Saya pikir saya perlu memaafkan diri saya sendiri dalam beberapa hal," katanya.

Percaya cinta masih ada

Jennifer Lopez dan Ben Affleck kembali menjalin hubungan pada tahun 2021, lalu bertunangan dan menikah pada tahun 2022. Kisah cinta mereka juga tergambar dalam lagu This Is Me...Now.

Melalui lagu itu, dia berharap publik percaya bahwa cinta itu ada. Setelah mengalami kesulitan setelah hubungannya kandas, dia berhasil melewatinya. Dia juga mengakui bahwa tidak ada yang sempurna.

"Sesuatu yang sudah usang, tua, dan rusak seperti jaket kulit yang bagus atau sepasang sepatu bot tua benar-benar tidak berguna tetap indah. Dan seperti menerima keindahan dari bekas luka yang kita temukan selama ini,” tandasnya.

