Song Joong Ki Ungkap Proses Syuting My Name Is Loh dan Sebut Lee Sun Kyun Sahabatku

TEMPO.CO, Jakarta - Film Korea My Name is Loh Kiwan yang ditunggu-tunggu sudah tayang di platform Netflix. Pemeran utama film ini, Song Joong Ki mengungkapkan rahasia di balik perannya sebagai Loh Kiwan dan hubungannya dengan mendiang aktor Lee Sun Kyun.

Film My Name is Loh Kiwan mengisahkan seorang pembelot Korea Utara yang berjuang di tanah Belgia itu. Film garapan Kim Hee Jin ini tidak hanya menyoroti kisah romansa yang tercipta di antara Loh Kiwan (Song Joong Ki) dengan Marie (Choi Sung Eun) yang bertemu di Belgia. Tetapi juga bagaimana keduanya menguatkan satu sama lain setelah hampir berputus asa untuk tetap hidup.

Pendekatan rasa sakit

Song Joong Ki membicarakan banyak hal tentang film itu, dalam sebuah diskusi film. Minggu 3 Maret 2024, di Korea Selatan. Dia mengaku tidak pernah benar-benar berada di situasi yang dialami karakter Loh Kiwan.

Mantan suami Song Hye Kyo itu mencoba meggali rasa sakit dari kisah yang diceritakan pelatih yang mengajarinya bahasa Korea Utara. “Guru yang mengajariku bahasa Korea Utara menjelaskan cerita dan situasi yang mereka alami. Itu merupakan kisah sedih tetapi mereka menceritakannya dengan sangat tenang sembari tersenyum. Aku juga mencoba menjadi seperti itu ketika aku berperan di dalam film," katanya.

Sebut Lee Sun Kyu sahabat

Di akhir acara, Song Joo Ki memberikan penghormatan untuk mendiang Lee Sun Kyun. “Aku pribadi memiliki saudara dekat yang meninggalkanku pada akhir tahun lalu setelah Loh Kiwan pertama kali dirilis di Netflix,” ucapnya dikutip dari starnewskorea.

Pernyataan tersebut secara tidak langsung merujuk kepada mendiang Lee Sun Kyun yang diduga mengakhiri hidupnya sendiri pada 27 Desember 2023. “Aku menulis surat kepadanya di dalam hatiku.” lanjutnya.

Kasus kematian Lee Sun Kyun diduga terkait kasus penggunaan narkoba yang membelitnya. Namun penyelidikan ditutup katena idak ada hak untuk menuntut’ atas dakwaan tersebut.

Ingin Mengajari Anaknya Makna Kebahagiaan

Aktor Space Sweepers ini mengucapkan terima kasih kepada para penonton. Dia juga mengingatkan tentang makna kebahagiaan yang berhak diperoleh siapa pun.

“Saya tidak tahu kualifikasi apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi menurut saya semua orang, apapun statusnya, berhak mendapatkannya karena mereka dilahirkan sebagai manusia”, katanya.

Song Joonh Ki mengatakan bahwa dia ingin mengajarkan putranya yang lahir tahun lalu, makna kebahagiaan melalui film tersebtu. “Itulah mengapa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan baik. Saya ingin mengajari anak saya yang lahir tahun lalu apa yang saya rasakan melalui film ini," katanya.

Meski film itu bukan blockbuster dia yakin akan ada sesuatu yang menyentuh hatu setelah menontonya. "Tetapi jika ada yang merasakan sesuatu di dalam hatinya setelah menonton film ini, aku harap itu menjadi kesempatan kalian mengingatkan orang di sekitar kalian bahwa mereka pantas untuk bahagia," ujarnya.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI

STAR NEWS KOREA | KBIZOOM

