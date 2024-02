Song Joong Ki Ibaratkan Karakternya di Film My Name is Loh Kiwan seperti Alien

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Song Joong Ki memerankan karakter utama dalam film terbaru, My Name is Loh Kiwan. Seorang pembelot dari Korea Utara yang dihadapkan pada keputusasaan namun tetap berusaha untuk bertahan hidup di negeri antah berantah merupakan deskripsi yang tepat untuk menggambarkan sosok Loh Kiwan dalam film orisinal Netflix besutan Kim Hee Jin itu.

Song Joong Ki yang memerankan Loh Kiwan mengaku bahwa karakter yang ia mainkan itu mengingatkannya akan alien. "Film ini digambarkan sebagai cerita tentang seorang pembelot yang mencari status perlindungan di Belgia... namun gambaran paling menonjol yang muncul di benakku setelah membaca naskahnya adalah alien," ucap aktor tersebut dalam konferensi pers di Seoul pada Selasa, 27 Februari 2024, dikutip dari Yonhap News Agency.

Lebih lanjut, ia menggambarkan lebih detail karakter yang ia perankan tersebut. "Ketika dia tiba di Belgia, satu-satunya informasi yang dipegang Kiwan adalah alamat di mana dia bisa mengajukan status pengungsi. Dia tidak tahu apa-apa tentang prosedur atau hukum, apalagi bahasanya.” Kondisi karakter Kiwan yang terasing di negeri orang tersebut secara nyata menjadi gambaran apabila ada sesosok alien yang tersasar di planet yang bukan tempat tinggalnya.

Song Joong Ki dalam film My Name is Loh Kiwan. Dok. Netflix

Tokoh utama di dalam serial Vincenzo itu mengaku bersimpati dengan karakter Kiwan yang dihadapkan pada situasi sulit di mana berputus asa merupakan pilihan yang tidak buruk, namun tetap berusaha melakukan apapun untuk bertahan. “Aku sangat bersimpati pada Kiwan. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dan merasa sangat kesepian seperti orang asing di sana, tapi dia berusaha keras melakukan sesuatu untuk bertahan hidup," katanya.

My Name is Loh Kiwan Hadirkan Kisah Romantis yang Emosional

Di dalam film, Loh Kiwan yang sedang bersusah payah memulai kehidupan sebagai seorang imigran kemudian bertemu dengan Marie yang merupakan seorang perempuan dengan kondisi yang sama buruknya dengan Kiwan, berada di ambang keputusasaan setelah kematian ibunya. Diperankan oleh Choi Sung Eun, Marie menjadi alasan Kiwan dalam menemukan kembali alasan dan makna untuk hidup.

Song Joong Ki dan Choi Sung Eun dalam film My Name is Loh Kiwan. Dok. Netflix

Dengan terbentuknya ikatan emosional di antara Kiwan dan Marie, film adaptasi buku berjudul I Met Loh Kiwan ini menawarkan kisah drama romansa yang kompleks. Sutradara Kim Hee Jin, yang juga merupakan penulis buku yang diadaptasi awalnya hanya bergabung sebagai penulis skenario untuk film tersebut, tetapi kemudian ia juga diminta untuk ikut mengarahkan setelah memberi merevisi naskah dan memasukkan lebih banyak unsur romantis di dalamnya.

Karakter Utama Dipilih Sejak Penulisan Naskah My Name is Loh Kiwan

Kim Hee Jin mengatakan dirinya sudah bisa membayangkan aktor yang akan berperan sebagai karakter utama bahkan sejak saat proses penulisan naskah. Dia menggambarkan karakternya sebagai seorang pria yang berkemauan keras yang dapat membuat bunga mekar bahkan di lumpur.

"Aku tidak memikirkan siapapun selain Song (untuk peran tersebut). Dia telah menunjukkan banyak sisi berbeda dari dirinya melalui berbagai peran, namun penonton masih dapat melihat sisi baru dari dirinya dalam film ini," tuturnya.

Ia juga memuji aktor yang pernah menggemparkan jagat maya karena wajah tampannya tersebut. “Song memiliki wajah sedih yang membuatmu ingin memeluknya, namun dia juga memiliki wajah dingin yang dapat membuatmu tersentak.” ujarnya. “Saya sangat senang ketika aktor tersebut dengan mudah menerima tawaran tersebut.”

Aktor kelahiran 1985 itu menyebut bahwa melalui film ini ia meyakini bahwa siapapun bisa sembuh dari luka yang ia miliki jika bertemu dengan orang-orang yang tepat di sekitarnya. “Kesimpulanku adalah kita bisa sembuh dalam suatu hubungan,” kata Song Joong Ki. Film ini dapat segera disaksikan di Netflix mulai besok, Jumat, 1 Maret 2024.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | YONHAP | ASIAN WIKI

Pilihan Editor: Song Joong Ki Ditemani Katy Louise Saunders Syuting Film Netflix di Hongaria