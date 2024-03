Alasan Song Joong Ki Menolak Main Film My Name is Loh Ki Wan 7 Tahun yang Lalu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Song Joong Ki menceritakan alasannya membintangi film My Name is Loh Ki Wan. Dia mengatakan sempat menolak naskah film itu pada tahun 2017. Film My Name is Loh Ki Wan akhirnya dirilis pada 1 Maret 2024.

Film tersebut bercerita tentang Loh Ki Wan, seorang pembelot Korea Utara. Dia dihadapkan pada keputusasaan namun tetap berusaha untuk bertahan hidup di negeri asing di Eropa.

Alasan menolak film itu tujuh tahun lalu

Song Joong Ki menceritakan dia pertama kali ditawari naskah film itu pada tahun 2017 oleh sutradara Kim Hee Jin. Namun dia menolaknya dan memilih film Battleship Island untuk proyek berikutnya. "Ketika aku pertama kali melihat skenarionya, aku sangat menyukainya sehingga aku mengatakan aku ingin melakukannya, tapi aku berubah pikiran sekali," ujarnya.

Dia beralasan tidak bisa memahami karakter Loh Ki Wan sepenuhnya saat itu. Terutama tentang bagian karakter yang jatuh cinta, padahal harus bertahan hidup di negeri orang. "Dari sudut pandang karakter ini, saya pikir cinta adalah sebuah kemewahan. Sebagai seorang aktor, saya pikir akan sulit untuk berakting karena saya tidak mengerti," kata mantan suami Song Hye Kyo itu.

Perubahan situasi dan cerita

Seiring berjalannya waktu, dia kembali bertemu dengan Kim Hee Jin dan perwakilan Netflix untuk membahas film My Name is Loh Ki Wan Awalnya dia berpikir naskahnya masih sama, tapi ternyata ada beberapa perubahan. Begitu juga dengan bagian percintaannya.

"Daripada mengatakan bahwa naskahnya telah banyak berubah, saya pikir situasi saya telah banyak berubah. Ketika saya membaca ulang naskahnya, hanya karakter Marie yang berubah secara detail, namun alur cerita utamanya tetap sama," katanya.

Meskipun diadaptasi dari novel yang sama, dia cenderung fokus dengan naskah yang ada. Dia memaklumi jika banyak orang yang mungkin akan lebih menyukai karya aslinya dan tidak menyukai cerita percintaan Ki Wan dan Mari.

“Tetapi sama seperti aku, yang memiliki kekurangan, memukih film ini karena aku benar-benar bersimpati padanya seiring berjalannya waktu, aku harap mereka yang melihatnya dari sisi negatif sekarang akan berubah pikiran seiring berjalannya waktu," ujar aktor 38 tahun itu.

Penantian sutradara

Sutradara Kim Hee Jin mengatakan sejak awal dia hanya ingin Song Joong Ki yang memerankan tokoh utama film pertamanya itu. Sambil mempersiapkan proyek lainnya, dia tetap menunggu aktor Vincezo itu. Kesabarannya pun berbuah manis, setelah menerima kabar dia menerima peran itu.

“Selama bertahun-tahun, pola pikirnya berubah, dan dia serta Netflix membuat keputusan besar untuk terus maju. Saya rasa film ini tidak akan ada jika bukan karena Song Joong Ki," ucapnya.

STARNEWS KOREA

