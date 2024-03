White Shoes and The Couples Companies Buka Panggung Joyland Festival Bali 2024

Iklan

TEMPO.CO, Nusa Dua - Grup musik pop asal Indonesia, White Shoes and The Couples Company membuka panggung Joyland Festival Bali 2024. Pada Jumat, 1 Februari 2024, band pop beranggotakan enam orang ini menggebrak festival persembahan Plainsong Live di Peninsula Island, The Nusa Dua, Bali.

White Shoes and The Couples Company tampil sebagai pembuka di panggung utama Joyland Stage. Para penonton memadati area panggung utama ketika band kesayangan mereka bersiap tampil.

Ajak Penonton Joyland Festival Bali Doakan Palestina

Meski venue festival tahun ini, Peninsula Island diguyur hujan lebat, tapi penampilan White Shoes and The Couples Company tetap membuat penonton bersemangat. Untungnya, saat band beraliran pop funk itu tampil membuka panggung Joyland, hujan berhenti dan cuaca menjadi cerah.

Sesuai dengan personal branding band ini, para personelnya tampil bergaya vintage dengan setelan yang cerah. Seperti kemeja motif berwarna terang, oversized jeans, hingga atasan kemeja putih dengan dasi kupu-kupu yang dikenakan oleh sang vokalis, Aprillia Apsari.

Usai menyanyikan lagu pembuka dan berdendang bersama penonton, band ini tak lupa mengajak penggemar berdoa untuk keselamatan penduduk di Palestina. “Rasanya tidak etis kalau kita tidak menundukkan kepala untuk teman-teman kita di Palestina,” ujar Aprilia Apsari di tengah nyanyiannya dan berhenti sejenak.

Lagu-lagu White Shoes and The Couples Company di Joyland Festival Bali

Berikut jajaran lagu-lagu yang dibawakan oleh band White Shoes and The Couples Company. Ada 'Windu & Defrina', 'Roman Ketiga', 'Senandung Maaf', 'Topstar', 'Vakansi', 'Super Reuni', 'Matahari', 'Senja Menggila', dan 'Masa Remadja'. Terakhir, lagu 'Kisah dari Selatan' dibawakan sebagai encore.

Aksi panggung yang energik dari vokalis dan jajaran personel White Shoes & The Couples Company membakar semangat penonton yang hadir. Tak sedikit yang ikut bergoyang mengikuti tarian sang vokalis dan mengangkat tangan mengikuti irama lagu.

