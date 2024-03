Live Action Naruto Diproduksi Lionsgate, Simak Profil Rumah Produksi Film Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah produksi film Lionsgate menggarap live action serial anime Jepang Naruto dengan sutradara Destine Daniel Cretton. Ia yang menyutradarai Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Laporan IGN, dikutip Antara, Minggu, 25 Februari 2024, Cretton dibantu oleh Avi Arad, Ari Arad, dan Emmy Yu dari Arad Production. Cretton sebelumnya sudah bertemu dengan pengarang cerita Naruto, Masashi Kishimoto yang turut mengamati proses film live action tersebut.

"Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Kishimoto di Tokyo dan mendengar tentang visi luas mengenai kreasinya. Kami sangat bersemangat untuk berkolaborasi dan membawa Naruto ke layar lebar," kata Cretton.

Cuplikan video Naruto dalam rangka perayaan ulang tahun ke-20 pada Senin, 3 Oktober 2022. Foto: YouTube Studio Pierrot.

Masashi Kishimoto menyetujui penggarapan film live action Naruto. Menurut Kishimoto, setelah melihat karya-karya Cretton, ia menganggap sutradara itu tepat menggarap live action Naruto. "Keahlian dia (Cretton) membuat drama solid tentang manusia, saya menjadi yakin tidak ada sutradara lain untuk Naruto selain dia," kata Kishimoto.

Serial anime Naruto adaptasi dari komik karya Masashi Kishimoto berjudul sama. Dengan berbagai film, serial, dan gim, Naruto salah satu anime besar, selain One Piece. Komiknya telah dicetak sebanyak 250 juta salinan di lebih dari 60 negara. Anime ini juga memiliki basis penggemar yang besar selama bertahun-tahun.

Tentang Lionsgate

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lionsgate Entertainment perusahaan bisnis tayangan hiburan yang terbentuk pada 1986. Ada tiga operasi dalam perusahaan ini, antara lain film, produksi televisi, dan jaringan media. Dikutip dari situs web Lionsgate, Liosngate salah satu pemasok terbesar serial skrip premium. Berbagai perilisan filmnya antara lain John Wick, The Hunger Games, Twilight, Saw, dan Now You See Mee.

Studio Lionsgate beberapa pencapaian karyanya yang disoroti La La Land, Wonder, Knives Out, Monster’s Ball, Precious, Fahrenheit 9/11. Lionsgate tercatat pernah masuk 238 nominasi Academy Award dan 52 penghargaan Oscar.

ANTARA | LIONSGATE

Pilihan Editor: Film Live Action Naruto Digarap Sutradara Shang-Chi, Ini Respons Masashi Kishimoto