Film Live Action Naruto Digarap Sutradara Shang-Chi, Ini Respons Masashi Kishimoto

TEMPO.CO, Jakarta - Hari di mana film live action Naruto akan rilis sudah mulai terlihat hilalnya. Hal ini berkaitan dengan pernyataan resmi Adam Fogelson, ketua Lionsgate Motion Picture Group yang diterbitkan pada Jumat, 23 Februari 2024.

Dalam pernyataan tersebut ia mengungkapkan telah mempercayakan sutradara Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Destin Daniel Cretton untuk menggarap film adaptasi manga klasik karya Masashi Kishimoto tersebut.

“Manga klasik ini disukai oleh jutaan penggemar di seluruh dunia, dan Destin telah menyampaikan visi untuk film ini yang kami yakini akan menggairahkan basis penggemar besar yang sudah ada serta mereka yang baru mengenalnya,” kata Adam setelah nyaris sepuluh tahun sejak proyek ini diumumkan.

Ide untuk membuat film adaptasi Naruto ini memang telah lama diendapkan oleh Lionsgate. Studio tersebut mengontrak Michael Gracey untuk mengarahkan proyek tersebut pada 2015.

Film Live Action Naruto

Film ini akan didasarkan pada manga Naruto yang telah dicetak lebih dari 250 juta eksemplar di lebih dari 60 negara dan wilayah. Karya ini menceritakan Naruto Uzumaki, seorang remaja laki-laki yang bercita-cita menjadi seorang Hokage yang dapat melindungi dan memimpin rakyatnya yang tinggal di ‘Desa Ninja’.

Avi Arad, Ari Arad, dan Emmy Yu akan menjadi produser untuk Arad Productions bersama Jeremy Latcham. Destin berproduksi bersama Jeyun Munford melalui perusahaannya, Hisako. “Avi dan aku merasa senang bisa bekerja sama sebelumnya dan aku tahu bahwa saat kami berkolaborasi dengan Destin dan tim di ‘Naruto’, kami berada di tangan yang luar biasa,” lanjut Adam menjelaskan. Dilansir dari Variety, dengan adanya kesepakatan ini, Lionsgate resmi menggantikan penulis skenario Red Sonja Tasha Hao dan sutradara Michael Gracey yang sempat diumumkan sebelumnya.

Destin Daniel Cretton Merasa Terhormat Kerja Bareng Masashi Kishimoto

Pada pertemuan kedua belah pihak, Destin Daniel Cretton menyampaikan bahwa ia merasa terhormat bisa berkolaborasi dengan salah seorang kreator terbaik di bidangnya. “Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu Kishimoto-san di Tokyo dan mendengar visi luasnya atas kreasinya,” kata Destin. “Kami sangat bersemangat untuk berkolaborasi dan membawa Naruto ke layar lebar,” lanjutnya penuh optimisme.

Di lain sisi, Masashi Kishimoto juga banyak memuji Destin dan menyatakan bahwa ia mengagumi film-film buatannya. “Ketika aku mendengar kesepakatan dengan Destin, itu terjadi tepat setelah aku menonton film aksi blockbuster miliknya, dan aku pikir dia akan menjadi sutradara yang sempurna untuk Naruto,” ucap pria 49 tahun tersebut. “Setelah menikmati film-filmnya yang lain dan memahami bahwa keahliannya adalah menciptakan drama solid tentang manusia, aku menjadi yakin bahwa tidak ada sutradara lain untuk Naruto.”

Selain itu, ia juga memuji Destin yang berpikiran terbuka dalam menerima opini dan rekan yang baik untuk diajak bekerja sama. “Saat bertemu Destin, aku mengetahui bahwa dia adalah sutradara yang berpikiran terbuka dan bersedia menerima masukan dariku, dan sangat yakin bahwa kami dapat bekerja sama dalam proses produksi,” ucap Kishimoto. “Sederhananya, live action Naruto pasti akan menjadi film dengan aksi spektakuler dan drama mendalam. Aku sangat bersemangat karenanya.”

Sebelumnya, Destin juga pernah berkolaborasi dengan Lionsgate untuk memoar The Glass Castle pada 2017. James Myers, yang mengawasi proyek itu, juga akan mengawasi film adaptasi Naruto nantinya bersama Jon Humphrey.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | VARIETY | VULTURE

