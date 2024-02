Poster Resmi Film Siksa Kubur Dirilis, Tayang di Bioskop 10 April 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film horor religi terbaru karya sutradara dan penulis Joko Anwar, Siksa Kubur akhirnya merilis poster resmi yang memperlihatkan kengerian. Satu pesan yang tersirat pada posternya, betapa mencekam dan mengerikan siksa kubur bagi siapapun yang tidak percaya.

Joko Anwar mengungkapkan seluruh pemeran film Siksa Kubur melakukan pendalaman karakter dengan pendekatan penyutradaraan yang setara. Setiap karakter memiliki detail informasi latar belakang yang membantu mereka dalam pengembangan dan menghidupkan karakter di dalam film.

“Setiap aktor dan aktris mendapatkan character sheet yang sangat detail. Mulai dari informasi trauma, motivasi, hingga kejadian spesial. Kemudian kami melakukan diskusi untuk mengembangkan dan ‘menghidupkan’ karakter tersebut. Semua karakter, memiliki dramatic chop yang memberikan impak pada cerita sangat besar,” kata Joko Anwar.

Poster film Siksa Kubur. Dok. Poplicist

Tantangan Faradina Mufti Main Film Siksa Kubur

Aktris Faradina Mufti mengatakan bahwa memerankan karakter Sita di film Siksa Kubur membuatnya harus menaikkan level keaktorannya. Dengan membuka hati untuk mau mengeksplorasi diri sekaligus bekerja dengan keras.

“Sita adalah karakter yang paling kompleks untuk aku perankan selama bermain film. Namun, dengan pendekatan penyutradaraan yang dilakukan oleh Abang Joko, membuat saya mampu untuk menyelesaikan PR-PR yang diberikan. Bekerja sama dengan nama-nama besar dan para bintang muda baru, juga sekaligus menjadi medium saya untuk belajar dalam menghidupkan karakter saya,” kata Faradina Mufti.

Pemain Film Siksa Kubur

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Film Siksa Kubur menghadirkan para talenta terbaik film Indonesia., mulai dari kru dan aktor, baik di depan maupun di belakang layar. Sederet nama bintang seperti Faradina Mufti, Reza Rahadian, Happy Salma, Fachri Albar, Putri Ayudya, para pemeran kawakan seperti Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Arswendi Bening, Niniek L Karim, dan Jajang C Noer, serta hadirnya bintang baru Runny Rudiyanti, Haydar Salishz, Muzakki Ramdhan, dan Widuri Puteri akan memberikan performa memukau di depan layar dengan akting yang realistik.

Film Siksa Kubur. Dok. Come and See Pictures

Dari belakang layar, bekerja sama dengan para talenta peraih penghargaan seperti Tia Hasibuan sebagai produser, Jaisal Tanjung di departemen kamera, Aghi Narottama di departemen musik, Mohamad Ikhsan dan Richard Hicks sebagai desainer suara dan Allan Sebastian sebagai desainer produksi.

Jadwal Tayang Film Siksa Kubur

Dikembangkan dari film pendek Joko Anwar yang hingga saat ini masih menjadi rujukan, Grave Torture, film Siksa Kubur akan menjadi ‘awal mula’ dari film tersebut. Siksa Kubur akan segera tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada lebaran tahun ini, mulai 10 April 2024.

Pilihan Editor: Film ke-10 Joko Anwar, Siksa Kubur Tayang di Bioskop saat Lebaran 2024