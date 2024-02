Film ke-10 Joko Anwar, Siksa Kubur Tayang di Bioskop saat Lebaran 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film horor religi terbaru dari Joko Anwar, Siksa Kubur merilis teaser trailer dan mengumumkan akan tayang pada Lebaran 2024 mendatang di bioskop. Dibuat untuk mereka yang belum percaya akan siksa kubur, film Siksa Kubur sekaligus menjawab pertanyaan dan menjadi antitesis bagi banyak kalangan yang kerap mendengungkan kalau film horor isinya selalu setan.

Lewat Siksa Kubur, Joko Anwar ingin membuat film horor yang lebih dekat dengan masyarakat Indonesia. Melalui tema agama, yang tidak sekadar mengandalkan visual mencekam tapi sekaligus membawa gagasan yang menusuk ke hati penontonnya.

“Ini sudah film saya yang ke-10. Setelah 20 tahun bekerja sebagai penulis dan sutradara, rasanya saya ingin membuat film yang lebih punya makna, lebih dewasa, dan secara cerita serta pembangunan karakter lebih kuat dari film-film saya sebelumnya,” kata Joko Anwar dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 21 Februari 2024.

Tantangan Joko Anwar Garap Siksa Kubur

Tidak hanya menyuguhkan jumpscare dan kesadisan, Siksa Kubur akan membawa kengerian penonton hingga mempertanyakan keimanan yang dimilikinya setelah menonton film ini. Tidak bergantung sepenuhnya pada CGI, film Siksa Kubur menggunakan efek praktikal untuk mencapai kecemasan maksimal.

“Tantangan terbesarnya adalah bagaimana membuat segala aspek dari film ini terasa nyata. Bagaimana supaya penonton percaya siksa kubur itu ada," kata Joko Anwar.

Selain itu tata suara yang selalu menjadi elemen kuat turut hadir dengan desain yang mencekam. “Film ini penceritaannya separuhnya ada di tata suara. Kami ingin penonton merasa berada di dalam kejadian-kejadian yang dialami karakternya, termasuk ke dalam kubur," katanya.

Siksa Kubur diproduksi oleh Come and See Pictures, dengan produser peraih Piala Citra FFI Tia

Hasibuan. Teaser trailer Siksa Kubur menampilkan para bintang yang telah diumumkan sebelumnya seperti Faradina Mufti, Reza Rahadian, Christine Hakim, Happy Salma, Fachri Albar dan lainnya. Film Siksa Kubur tidak hanya diperankan oleh sederet bintang ternama yang akan tampil memukau di depan layar, tetapi Tia dan Joko memberikan ruang bagi para talenta-talenta baru di industri perfilman melalui proses seleksi yang ketat.

