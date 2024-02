Lengkap 7 Anggota, BABYMONSTER akan Rilis Mini Album Pertama pada 1 April 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Girl group K-Pop keluaran YG Entertainment, BABYMONSTER akan segera merilis mini album pertama mereka. Melalui video teaser yang ditayangkan di kanal YouTube BABYMONSTER, album bertajuk BABYMONS7ER ini akan dikeluarkan pada Senin, 1 April 2024 mendatang.

Video teaser yang diluncurkan YG Entertainment untuk BABYMONS7ER menampilkan suara synth yang kuat dan visual yang menawan berlatar putih polos dengan tulisan BABYMONS7ER berwarna merah di bagian tengahnya. Dengan melodi yang adiktif dan ketukan yang energik, video ini menampilkan kesan grup BABYMONSTER yang memang memiliki konsep muda dan berani.

BABYMONSTER Comeback dengan 7 Anggota

Dilansir dari Allkpop, BABYMONSTER akan melakukan promosi mini album pertama mereka lengkap dengan 7 anggotanya. Berbeda dengan di hari debut mereka pada 27 November 2023 lalu, grup rookie ini membawakan lagu Batter Up hanya dengan 6 orang anggota.

Di awal 2024, YG Entertainment pernah meluncurkan video dengan judul BABYMONSTER NEXT PHASE | YG Announcement yang menampilkan mantan CEO YG Entertainment, Yang Hyun Suk. Selain memberi bocoran mengenai lagu terbaru BABYMONSTER, Stuck in the Middle, Hyun Suk juga memberikan tanggapannya mengenai Ahyeon, anggota BABYMONSTER yang tidak dapat mengikuti jadwal debut grupnya tersebut.

“Ahyeon harus berhenti melakukan pelatihan untuk beberapa bulan karena alasan kesehatan,” katanya ketika mendapat pertanyaan mengenai rencana comeback untuk Ahyeon. “Sekarang masih belum pasti kapan Ahyeon akan kembali bergabung, jadi aku akan memberitahu kalian secara terbuka pada waktunya,” ucap Hyun Suk.

Ahyeon batal debut bersama BABYMONSTER. Foto: Instagram/@babymonster_ygofficial

Reaksi Netizen Setelah Ahyeon BABYMONSTER Kembali

Di bawah video tersebut, banyak warganet asal Korea atau K-netizen yang memberikan tanggapan positif mengenai rencana kembalinya Ahyeon. “Ahyeon akan kembali,” komentar salah seorang warganet, dikutip dari Allkpop. “Aku tidak percaya Ahyeon akan bergabung lagi,” tulis yang lainnya.

Beberapa di antara komentar yang meramaikan video dengan 8 juta lebih penonton tersebut ada yang benar-benar terkejut dan tidak menyangka dengan kabar itu. "Oh, apa-apaan ini!" tulis warganet yang diikuti dengan, "Heol, gila sekali."

Ada juga beberapa warganet yang mempermasalahkan kembalinya Yang Hyun Suk dalam kegiatan girl group YG Entertainment, mengingat dirinya yang sudah tidak lagi menempati posisi sebagai CEO. "Yang Hyun Suk perlu melepaskan tangannya dari proyek ini." Serta beberapa kalimat syukur dan dukungan untuk Ahyeon sendiri. "Aku senang kesehatannya pulih," "Menurutku lagunya pasti bagus," "Aku menunggumu Ahyeon."

Konfirmasi dari YG Entertainment pada hari ini yang mengumumkan dimulainya aktivitas skala penuh untuk girl group baru mereka, BABYMONSTER, sekaligus mengonfirmasi bahwa adik dari girl group BLACKPINK itu kini beranggotakan tujuh orang. Album debut mereka, bertajuk 'BABYMONS7ER', secara mencolok menampilkan angka 7 yang menggantikan huruf T, melambangkan kesatuan dan kelengkapan grup.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | ALLKPOP | SOOMPI

Pilihan Editor: Ahyeon Kembali ke BABYMONSTER, YG Entertainment: Sedang Rekaman Album Pertama