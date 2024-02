Pemeran Once Upon a Time, Aktor Chris Gauthier Meninggal dalam Usia 48 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Kanada, Chris Gauthier meninggal pada Jumat, 23 Februari 2024 setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Sosok yang dikenal berkat perannya dalam Eureka, Smallville, dan Once Upon a Time ini wafat dalam usia 48 tahun. Teman dan keluarga berduka atas meninggalnya Chris Gauthier.

Chris Gauthier Meninggal Usai Berjuang Melawan Penyakit

Manajemen mengungkap bahwa Chris Gauthier mengembuskan napas terakhirnya usai berjuang melawan penyakitnya dalam waktu yang singkat. Meski begitu, tak ada keterangan lebih lanjut soal penyakit yang dideritanya.

Berikut pernyataan yang mengkonfirmasi berita duka sang aktor: "Sebagai aktor karakter yang berbasis di Vancouver yang dicintai, Chris membagikan bakatnya dengan begitu banyak orang, baik di televisi maupun film. Kehilangannya tidak hanya dirasakan oleh para penggemarnya, tetapi juga oleh kita yang cukup beruntung untuk mengenalnya secara pribadi. Atas nama keluarganya, kami meminta privasi selama masa berkabung agar mereka dapat berduka dengan baik," tulis pernyataan TriStar Appearances kepada media setempat.

Ucapan Bela Sungkawa untuk Chris Gauthier

Perwakilan Gauthier dari TriStar Appearances, Chad Colvin, turut mengucapkan bela sungkawa atas kematian sang aktor. Ia mengunggah refleksi yang menyentuh saat mengenal dan bekerja dengan sang aktor sambil menghormati karier Gauthier yang beragam.

"Ketika istrinya menghubungi saya kemarin dengan berita duka ini, saya menangis tak percaya selama berjam-jam," tulis Colvin di Facebook. "Chris adalah definisi literal dari seorang aktor karakter. Kalian mungkin tidak mengetahui namanya, namun kalian tahu wajahnya, suaranya, dan tahu bahwa jika dia ada di layar, kalian akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Dia selalu memberikan segalanya ketika kamera sedang rolling."

Selain itu, Colin O'Donoghue yang memerankan tokoh Captain Hook di serial ABC TV, Once Upon a Time, juga memberikan penghormatan terakhir kepada lawan mainnya lewat unggahan di Instagram. "Beristirahatlah dengan tenang Chris! Patah hati!" tulisnya pada keterangan yang menampilkan foto keduanya di lokasi syuting pada 25 Februari lalu.

Produser acara, Adam Horowitz menulis di X/Twitter mengenai berita kematian Gauthier, "Saya sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Chris Gauthier. Orang yang begitu baik, manis, dan berbakat. Anda akan sangat dirindukan."

