Ballistik Boyz Meluncurkan Album Ketiga Back & Forth

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik Jepang Ballistik Boyz from Exile Tribe telah merilis album ketiga berjudul Back & Forth yang memiliki 12 lagu. Dari 12 tersebut, ada tiga lagu yang diutamakan untuk diperkenalkan kepada penggemar.

Tentang Album Back & Forth

Pertama, lagu In My Head terinspirasi dari kenangan percintaan yang tidak bisa dilupakan yang diikuti melodi dari gitar akustik-pop, dikutip dari Antara. Kedua, God Mode yang telah dirilis pada 28 Januari 2024. Ini lagu tema dari tim Sigma Squad yang ada di salah satu anime terpopuler Bucchigiri?!. Lagu hip-hop ini sangat menggambarkan karakter bermusik Ballistik Boyz dan anime di TV Tokyo. Ketiga, N.E.X.T.. yang pernah dibawakan selama Ballistik Boyz Live Tour 2023. Lagu ini menggali emosi para anggota dalam mengejar impian, pencapaian, dan kehilangan yang dialami selama meniti karier.

Lagu lain yang bisa dinikmati dalam album Back & Forth hasil kolaborasi bersama penyanyi dan aktor Thailand. Lagu kolaborasi tersebut berjudul Drop Dead hasil duet dengan Trinity dan All I Ever Wanted duet dengan Gulf Kanawut yang telah diputar sebanyak lebih dari 20 juta kali di YouTube. Adapun lagu lain dalam album Back & Forth berjudul Dramatic Wo Nokoshitai. Dramatic Wo Nokoshitai menjadi lagu untuk turnamen bola basket SoftBank Winter Cup 2022.

Adapun, lagu lain dalam album Back & Forth, yaitu Ding Ding Dong, Last Dance ni Bye Bye, Milk&Coffee, Lonely, All About U, dan Wavin. Dikutip dari situs web Anime TV judul album Back & Forth juga menggambarkan ikatan erat ketika mereka pergi bersama mengejar karier. Album ini mengeksplorasi pikiran dan perasaan terdalam anggota grup Ballistik Boyz.

Dikutip dari LDH News, album ketiga Ballistik Boyz telah dirilis pada Rabu, 21 Februari 2024. Album ini juga meluncurkan musik video yang telah dirilis. Album ketiga ini dipandang sebagaui transformasi karya mereka untuk selalu terhubung dengan penggemar di berbagai negara, seperti adanya kolaborasi dengan penyanyi Thailand.

