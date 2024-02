Wendy Red Velvet, J-Hope, NCT Dream, dan Grup K-Pop yang Rilis Album Baru di Maret 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa bintang K-pop terkenal akan merilis album baru pada Maret 2024, termasuk termasuk boy grup pendatang baru Xikers, Wendy Red Velvet, NCT Dream, hingga J-Hope BTS yang saat ini sedang menjalankan wajib militer. Satu per satu dari mereka akan mengeluarkan karya teranyar di hampir setiap pekan bulan depan.

Xikers

Xikers. Foto: Instagram/@xikers_official

Pertama, boy band Xikers akan meluncurkan mini album ketiganya yang berjudul HOUSE OF TRICKY: Trial And Error pada Jumat, 8 Maret 2024, menampilkan lima lagu termasuk single utama We Don't Stop. Selain itu, anggota grup seperti Minjae, Sumin, dan Yechan juga berkontribusi dalam penulisan lirik lagu-lagu tersebut, dengan dukungan dari Hongjoong dari ATEEZ. Xikers telah berhasil mendapatkan pengaruh global sejak debut mereka pada Maret tahun sebelumnya.

TEMPEST

TEMPEST tengah mempersiapkan comeback mereka dengan mini album ke-5 mereka, TEMPEST Voyage yang akan dirilis pada Senin, 11 Maret 2024. Boy grup ini merilis satu set foto teaser baru untuk mini album mendatang mereka pada Kamis, 22 Februari 2024. Dalam foto teaser terbarunya, para anggota terlihat berpose menghadap matahari terbenam sambil memancarkan karisma chic mereka.

Wendy Red Velvet

Kemudian, pada Selasa, 12 Maret 2024 Wendy Red Velvet akan membuat comeback solo dengan mini album keduanya yang berjudul Wish You Hell, menghadirkan enam lagu yang mencerminkan keberagaman musiknya. Setelah hampir tiga tahun sejak perilisan album solo pertamanya, Like Water, Wendy kembali dengan antusiasme tinggi untuk mempersembahkan karya terbarunya kepada penggemar di seluruh dunia.

LUN8

LUN8 akan merilis mini album keduanya bertajuk BUFF pada Rabu, 13 Maret 2024. Ini menandai comeback pertama mereka sejak mini album pertama mereka CONTINUE? pada Juni tahun lalu. Menurut jadwalnya, penggemar dapat menantikan teaser Visual Cam, daftar lagu, dan film spesial berikutnya.

NCT Dream

NCT Dream. Foto: Instagram/@nct_dream

NCT Dream akan comeback pada Senin, 25 Maret 2024 dengan merilis mini album, menurut laporan Star Today dari Maeil Business Newspaper. Kegiatan yang direncanakan selama kurang lebih dua minggu, yang bertujuan untuk memberikan lagu penyembuhan bagi para penggemarnya. Ini menandai kembalinya NCT Dream setelah sekitar delapan bulan sejak perilisan album lengkap ketiga mereka ISTJ pada Juli tahun lalu.

I'LL-IT

Girl group pendatang baru, I'LL-IT, akan merilis album debut mereka pada Senin, 25 Maret 2024, menurut pengumuman agensinya, BELIFT LAB. I'LL-IT sendiri terbentuk dari program audisi RU Next? pada September tahun lalu. Grup itu beranggotakan lima orang, Wonhee, Minju, Iroha, Moka, dan Yunah, setelah Youngseo meninggalkan grup.

J-Hope BTS

J-Hope merilis album spesial HOPE ON THE STREET VOL.1 pada 29 Maret 2024. (ibighit.com)

Tidak ketinggalan, anggota BTS, J-Hope, juga akan merilis album spesial berjudul HOPE ON THE STREET VOL.1 pada Jumat, 29 Maret 2024, mengeksplorasi tema street dance yang menjadi akar seni baginya. Bersama dengan album, akan dirilis juga film dokumenter enam bagian yang mengikuti perjalanan tarian dan kehidupan pribadi J-Hope. Meskipun sedang menjalankan tugas wajib militernya sejak April 2023, J-Hope dan anggota BTS lainnya tetap berusaha memberikan karya yang memukau kepada penggemar mereka di seluruh dunia.

“J-Hope BTS memutuskan untuk merilis album dan film dokumenter dengan tema yang sama, sehingga dia dapat mengungkapkan pesannya dengan lebih jelas,” kata Big Hit Music dalam pernyataannya.

Highlight

Highlight akan merilis album baru pada Maret 2024 untuk merayakan ulang tahun debut mereka yang ke-15, menurut laporan News1 pada Rabu, 31 Januari 2024. Agensi mereka Around US Entertainment telah mengonfirmasi kabar tersebut. “Highlight sedang bersiap untuk album baru dengan tujuan untuk comeback pada musim semi ini. Tolong tunjukkan banyak antisipasi dan minat terhadap musik dan penampilan baru Highlight," kata agensi.

Ini akan menandai comeback pertama Highlight sebagai grup penuh dalam lebih dari setahun sejak perilisan mini album keempat mereka After Sunset pada November 2022. Sebelumnya pada Oktober, grup ini juga merilis lagu penggemar Give You My All untuk ulang tahun debut mereka yang ke 14, dan mereka berhasil menyelesaikan fan-con mereka pada November.

PUTRI ANI | KOREA TIMES | ANTARA | ALLKPOP | SOOMPI

