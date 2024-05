Mengenal Kitaro, Komponis Jepang yang akan Tampil di Rainforest World Music Festival

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rainforest World Music Festival atau RWMF memasuki pelaksanaan yang ke-27 di Kampung Budaya Sarawak, Kuching, Malaysia, pada 28 Juni - 30 Juni 2024. Adapun temanya Evolution. Acara itu akan dimeriahkan musisi senior peraih Grammy Award dan Golden Globe asal Jepang, Kitaro. Ini akan menjadi penampilan perdana Kitaro di RWMF. Kitaro menerima penghargaan Grammy pada 2001 untuk Album Terbaik dalam kategori New Age, dikutip Antara.

Siapa Kitaro?

Kitaro komponis dan musisi Jepang yang lahir Prefektur Toyohashi, pada 4 Februari 1953. Nama lengkapnya Masanori Takahashi. Dengan gabungan keterampilan dalam synthesizer yang kontemplatif dan melodi yang mengalir, ia telah memperkenalkan perpaduan memadukan unsur nada musik Timur dan Barat.

Baca Juga: Delegasi Indonesia Partisipasi di Festival Hakata Dontaku

Kitaro berminat mendalami musik sejak usia muda. Ketertarikan dia muncul dari eksplorasi pribadi dan inspirasi yang diperolehnya dari berbagai genre, termasuk musik R&B ala Otis Redding.

Dikutip dari All Music, pada awal 70an, dia bergabung dengan Far East Family Band, merilis dua album rock progresif yang menunjukkan kemampuan eksperimentalnya. Pada 1972 ketika dia bertemu dengan Klaus Schulze, seorang ahli musik elektronik Jerman menjadi titik balik dalam kariernya, membawa Kitaro ke dunia synthesizer dan eksperimen suara yang mendalam.

Gaya musik Kitaro telah berkembang seiring waktu, mencakup berbagai genre dan elemen. Dari minat awalnya pada rock dan pop, hingga penemuan cinta baru pada tradisi musik Timur, setiap langkah dalam perjalanan artistiknya memunculkan sesuatu yang baru. Kolaborasinya dengan berbagai seniman dari Jon Anderson hingga Marty Friedman mencerminkan keragaman minatnya dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai konteks musik.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kitaro juga telah memperkuat reputasinya dalam dunia film dan teater. Soundtrack untuk berbagai produksi seperti Cirque Ingenieux dan Impression West Lake menegaskan keterampilan dia dalam menyampaikan emosi melalui musik. Rangkaian album bertema perdamaian seperti Sacred Journey of Ku-Kai menggambarkan aspirasinya untuk mempromosikan harmoni dan persatuan melalui musik.

Dikutip dari IMDb, karena ketekunan dan keseriusannya dalam bermusik, Kitaro memenangkan beragam penghargaan bergengsi di dunia. Adapun di antaranya Penghargaan Golden Globe 1994 dalam kategori Best Original Score, Golden Horse Film Festival 1997 dalam kategori Best Original Film Score, Hong Kong Film Award 1998 dengan kategori Best Original Film Score, dan Grammy 2001 dalam kategori Best New Age Album.

Pilihan Editor: Album Baru Beyonce, Act Il: Cowboy Carter Ada 27 Lagu