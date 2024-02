Jinny's Kitchen Season 2 akan Memulai Proses Syuting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jinny's Kitchen Season 2 akan segera memulai proses syuting. Ini menandai kembalinya serial memasak populer setelah debut musim pertama di tvN pada 2023. Jinny’s Kitchen sebagai acara favorit yang dengan menyatukan elemen masakan Korea, persahabatan, dan pengalaman budaya.

Dikutip dari Soompi, pada 15 Februari 2024, tvN mengkonfirmasi, musim kedua dari acara tersebut kini berada di tengah-tengah proses produksi. Setelah penayangan perdana pada 2023, acara tersebut diminati, sehingga berlanjut lagi tahun ini.

Tentang Jinny's Kitchen

Pada awal Jinny's Kitchen berkisah tentang aktor Lee Seo Jin yang membuka restoran sendiri di luar negeri. Menyajikan hidangan Korea modern dan populer kepada pelanggan asing. Dikutip dari AllKpop, musim sebelumnya memperlihatkan aktor Lee So Jin meluncurkan restorannya di Meksiko. Ia dan rekannya Park Seo Joon, Jung Yoo Mi, Choi Woo Sik, dan V BTS V menyajikan hidangan Korea kepada pelanggan asing.

Dalam musim kedua ini, Jinny's Kitchen dikabarkan aktor utama Lee Seo Jin diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Islandia pada bulan Maret 2024. Pembaruan pemeran Jinny's Kitchen 2, bintang utama acara tersebut, Lee Seo Jin, akan kembali. Park Seo Joon juga diperkirakan akan mengulangi perannya dalam petualangan kuliner.

Sebagian besar pemeran Jinny's Kitchen akan kembali untuk musim kedua. Perwakilan tvN mengonfirmasi, Park Seo Joon, Jung Yu Mi, dan Choi Woo Shik akan membintangi Jinny's Kitchen 2. Kim Tae Hyung alias V BTS kemungkinan besar tidak akan kembali untuk musim baru karena sedang menyelesaikan wajib militernya.

Jinny's Kitchen yang pertama dibintangi V BTS. Acara ini telah meraih rating yang tinggi. Rating program televisi itu naik dipengaruhi adanya V. Jinny's Kitchen salah satu program hiburan Korea Selatan terpopuler, TVING. Jinny's Kitchen menempati posisi pertama sebagai reality show yang paling disukai penonton.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun posisi urutan di bawahnya, yaitu Earth Arcade, You Quiz on the Block, dan Bros On Foot. Di urutan berikutnya, ada Ripped from a Manga, The Genius Paik, dan Dancing Queens on the Road yang berhasil masuk dalam deretan 10 besar teratas.